Apple змінює політику App Store у Європі, намагаючись уникнути штрафу у 500 млн євро

27 июня 2025 г., 11:45

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Як повідомляє Reuters, компанія Apple у четвер оголосила про зміни у своїй політиці App Store для Європи, зазначивши, що нові правила мають допомогти уникнути штрафу Європейського Союзу у розмірі 500 млн євро за порушення Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).



Нова політика Apple передбачає складну систему зборів та спеціальних програм для розробників додатків. Деякі розробники тепер сплачуватимуть три окремі комісії за одне завантаження. Компанія також запроваджує новий набір правил для всіх розробників додатків у Європі, який включає комісію за "основну технологію" (core technology commission) у розмірі 5% від усіх цифрових покупок, здійснених за межами App Store. Представник Apple заявив, що компанія була змушена піти на ці зміни через регуляції Європейської комісії, які передбачали штрафи до 50 млн євро на день. Apple вважає, що її план відповідає вимогам DMA і дозволить уникнути штрафів. "Європейська комісія вимагає від Apple внести низку додаткових змін до App Store", – повідомив представник Apple у своїй заяві. "Ми не згодні з цим рішенням і плануємо подати апеляцію".



Представник Європейської комісії не підтвердив, що Apple більше не підпадає під штраф, заявивши, що Єврокомісія вивчає нові умови Apple на предмет їх відповідності DMA. "В рамках цієї оцінки Комісія вважає особливо важливим отримати думки учасників ринку та зацікавлених третіх сторін перед прийняттям рішення про подальші кроки", – додав представник.



Ситуація в Брюсселі є черговим прикладом запеклого захисту Apple своїх політик App Store, який є ключовим джерелом прибутку для виробника iPhone завдяки комісіям від 15% до 30% за завантаження через App Store. Це також демонструє, що Apple продовжує вимагати комісію, коли додатки для iPhone посилаються на вебсайти для цифрових покупок за кордоном, попри нещодавнє судове рішення, яке заборонило таку практику у США.



Згідно з DMA, Apple зобов'язана надати розробникам додатків більше можливостей для розповсюдження та просування своїх програм. Зокрема, розробникам більше не заборонено інформувати своїх користувачів про дешевші альтернативи App Store Apple, що регулятори називають "керуванням". На початку 2024 року Apple вже оголошувала про зміни, включаючи комісію у розмірі 50 центів за завантаження додатків поза платформою. Критики, серед яких шведська компанія Spotify, відхилили запропоновані Apple зміни, стверджуючи, що технологічний гігант обрав підхід, який порушує дух правил, а його збори та комісії ставлять під сумнів життєздатність альтернативної платіжної системи. Європейська комісія проводила розслідування протягом року і у четвер заявила, що знову звернеться за відгуками до критиків Apple. "З самого початку Apple чітко дала зрозуміти, що їй не подобається ідея дотримуватися DMA", – заявили у Spotify минулого року. Тім Суїні (Tim Sweeney), генеральний директор Epic Games, чия компанія раніше цього року успішно змінила правила "керування" Apple у США, звинуватив Apple у "зловмисному дотриманні" в її підході до DMA. "Нова схема зловмисного дотримання Закону про цифрові ринки Apple є відверто незаконною як у Європі, так і в Сполучених Штатах, і висміює чесну конкуренцію на цифрових ринках", – написав Суїні у соціальних мережах у четвер. Він додав, що "додатки з конкуруючими платежами не тільки обкладаються податками, але й комерційно паралізуються в App Store".



Європейська комісія оголосила про штраф у 500 млн євро у квітні, заявивши тоді, що технологічна компанія все ще може внести зміни, щоб уникнути штрафу. Обмеження Apple щодо "керування" у Сполучених Штатах були скасовані раніше цього року після рішення суду у тривалій справі Epic Games. Суддя у Каліфорнії встановив, що Apple навмисно вводила суд в оману щодо своїх поступок у "керуванні" у США, і наказав негайно припинити стягнення комісії за зовнішні завантаження. Це рішення наразі діє у Сполучених Штатах, поки триває апеляція, і вже змінило економіку розробки додатків. У результаті такі компанії, як Amazon та Spotify у США, можуть спрямовувати клієнтів на власні вебсайти та уникати комісії Apple у розмірі від 15% до 30%.

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