 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Tenable придбанням Apex Security розширює можливості кіберзахисту AI

27 июня 2025 г., 13:35
0 
 

Tenable придбанням Apex Security розширює можливості кіберзахисту AI

Розробник рішень для керування вразливостями Tenable підписала угоду про придбання компанії Apex Security, інформує Oberig IT. Це дозволить додати новий рівень видимості, контексту та контролю до платформи Tenable One Exposure Management, керувати використанням, забезпечувати дотримання політик і контролювати вразливості як в AI, що використовують організації, так і в AI, що вони створюють.

Розробники інтегрують великі мовні моделі в продукти та внутрішні інструменти. Співробітники використовують генеративні інструменти в повсякденній роботі. AI є всюди, але інструментів для управління відповідними ризиками не так багато.

Минулого року було представлено AI Aware, щоб допомогти організаціям отримати видимість тіньового AI. Наразі ним користуються вже понад 6400 клієнтів у більш ніж 100 країнах. Але видимості недостатньо. Керівники служб безпеки хочуть контролювати використання, забезпечувати дотримання політик і запобігати вразливості, перш ніж зловмисники скористаються ними.

Технологія Apex додає потужний рівень видимості, контексту та контролю до того, що Tenable створює за допомогою своєї платформи управління вразливостями для всього підприємства. Після укладення угоди Tenable оперативно розпочне інтеграцію цих можливостей у свою платформу.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  