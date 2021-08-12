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Нові смартгодинники Samsung Galaxy Watch4 коштуватимуть від 6999 грн

12 августа 2021 г., 16:35
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Нові потужні смартгодинники Samsung Galaxy Watch4 коштуватимуть від 6999 грн

Компанія Samsung Electronics представила Galaxy Watch4 та Galaxy Watch4 Classic. Це перші смартгодинники на основі нової платформи Wear OS від Samsung, розробленої спільно з Google, та One UI Watch.

Galaxy Watch4 оснащено інноваційним датчиком Samsung BioActive. Цей новий прилад 3-в-1 працює лише на одному чипі й забезпечує точне функціонування трьох важливих для здоров’я інструментів: оптичного датчика серцевого ритму, електрокардіограми (ЕКГ) та біоімпедансного аналізу (БІА). Так користувачі зможуть моніторити свій кров’яний тиск, виявляти порушення серцевого ритму, вимірювати рівень кисню в крові та – що стане доступним уперше – обчислювати склад тіла (маса скелетних м’язів, рівень основного обміну речовин, відсоток води й жиру в тілі). Приблизно за 15 секунд датчик годинника зафіксує 2400 точок даних.

Ці смартгодинники пропонують цілий спектр оздоровчих функцій із відстеження щоденної активності й підтримання мотивації, щоб досягати якнайкращих результатів. Користувачі мають вибір із низки керованих тренувань, можливість організувати «Групові змагання» з друзями й родиною чи під’єднати Galaxy Watch4 до сумісного смарттелевізора Samsung, щоб легше відстежувати підрахунок калорій і показники серцевого ритму, які виводитимуться на великий екран. А після інтенсивного тренування потрібно добре відпочити, тож серія Galaxy Watch4 надає комплексну деталізовану інформацію щодо режиму сну. Вони дають змогу не тільки визначати хропіння, але й вимірювати рівень кисню в крові під час сну. Разом із покращеними показниками сну (Sleep Scores) Galaxy Watch4 допоможе організувати повноцінний відпочинок.

Завдяки інтерфейсу One UI Watch у разі встановлення сумісних додатків на телефоні вони автоматично завантажаться і на годинник, а також миттєво синхронізуються важливі налаштування, як-от заблоковані абоненти й режим тиші під час певних годин. Функція Auto Switch забезпечить перемикання навушників Galaxy Buds між телефоном і годинником залежно від використання. Ви також зможете легко керувати своїм мобільним досвідом за допомогою Bixby, безеля чи жестів (Gesture Controls). Двічі порухайте передпліччям вгору і вниз, щоб відповісти на дзвінок, а два кругові рухи зап’ястям відхилять дзвінок чи вимкнуть сповіщення й будильник.

Нові потужні смартгодинники Samsung Galaxy Watch4 коштуватимуть від 6999 грн

Серія Galaxy Watch4 представляє перше покоління девайсів на основі Wear OS від Samsung – нової платформи, що розроблена у співпраці Samsung і Google, дає доступ до розширеної екосистеми просто із зап’ястя – до популярних додатків Google на кшталт Google Maps та улюблених сервісів Galaxy, як-от SmartThings і Bixby. Вона також підтримує такі сторонні додатки, як Adidas Running, Calm, Strava та Spotify, доступні в Google Play.

Нові можливості підкріплено суттєвим оновленням апаратного забезпечення, зокрема вдосконаленим процесором, чіткішими дисплеями та збільшеною пам’яттю. Серія Galaxy Watch4 першою серед годинників Galaxy може похвалитися 5-нм процесором. Порівнюючи з попереднім поколінням, центральний процесор швидший на 20%, графічний – удесятеро, а оперативну пам’ять збільшено на 50%. Це значить, що скролити екран Galaxy Watch4 і виконувати за його допомогою кілька справ водночас стало легше й плавніше. Роздільну здатність дисплея було збільшено до 450х450 пікселів. А 16 ГБ пам’яті забезпечать достатньо місця для додатків, музики й фото, захищених платформою Samsung Knox.

Годинники підтримують технологію eSIM, а також мають витривалу батарею, яка здатна забезпечити до 40 годин автономної роботи, а в разі необхідності 30 хвилин зарядки подарують ще 10 годин роботи.

Попереднє замовлення Galaxy Watch4 та Galaxy Watch4 Classic стартує 11 серпня. Galaxy Watch4 – сучасний і мінімалістичний варіант для універсального повсякденного використання розміром 40 мм і 44 мм. Вартість починається із 6999 грн за Bluetooth-моделі та 8499 грн – за моделі LTE. На момент запуску 40-мм годинник пропонуватиметься в таких кольорах, як чорний, срібний і рожеве золото, а 44-мм – чорний, срібний і елегантний зелений.

Galaxy Watch4 Classic із преміальним дизайном і улюбленим серед користувачів безелем буде коштувати 9999 грн за Bluetooth-моделі та 12499 грн – за моделі LTE. Пропонуватиметься в розмірах 42 мм та 46 мм у чорному й срібному кольорах.

Нові потужні смартгодинники Samsung Galaxy Watch4 коштуватимуть від 6999 грн

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