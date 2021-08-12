Нові смартгодинники Samsung Galaxy Watch4 коштуватимуть від 6999 грн

12 августа 2021 г., 16:35

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Компанія Samsung Electronics представила Galaxy Watch4 та Galaxy Watch4 Classic. Це перші смартгодинники на основі нової платформи Wear OS від Samsung, розробленої спільно з Google, та One UI Watch.

Galaxy Watch4 оснащено інноваційним датчиком Samsung BioActive. Цей новий прилад 3-в-1 працює лише на одному чипі й забезпечує точне функціонування трьох важливих для здоров’я інструментів: оптичного датчика серцевого ритму, електрокардіограми (ЕКГ) та біоімпедансного аналізу (БІА). Так користувачі зможуть моніторити свій кров’яний тиск, виявляти порушення серцевого ритму, вимірювати рівень кисню в крові та – що стане доступним уперше – обчислювати склад тіла (маса скелетних м’язів, рівень основного обміну речовин, відсоток води й жиру в тілі). Приблизно за 15 секунд датчик годинника зафіксує 2400 точок даних.

Ці смартгодинники пропонують цілий спектр оздоровчих функцій із відстеження щоденної активності й підтримання мотивації, щоб досягати якнайкращих результатів. Користувачі мають вибір із низки керованих тренувань, можливість організувати «Групові змагання» з друзями й родиною чи під’єднати Galaxy Watch4 до сумісного смарттелевізора Samsung, щоб легше відстежувати підрахунок калорій і показники серцевого ритму, які виводитимуться на великий екран. А після інтенсивного тренування потрібно добре відпочити, тож серія Galaxy Watch4 надає комплексну деталізовану інформацію щодо режиму сну. Вони дають змогу не тільки визначати хропіння, але й вимірювати рівень кисню в крові під час сну. Разом із покращеними показниками сну (Sleep Scores) Galaxy Watch4 допоможе організувати повноцінний відпочинок.

Завдяки інтерфейсу One UI Watch у разі встановлення сумісних додатків на телефоні вони автоматично завантажаться і на годинник, а також миттєво синхронізуються важливі налаштування, як-от заблоковані абоненти й режим тиші під час певних годин. Функція Auto Switch забезпечить перемикання навушників Galaxy Buds між телефоном і годинником залежно від використання. Ви також зможете легко керувати своїм мобільним досвідом за допомогою Bixby, безеля чи жестів (Gesture Controls). Двічі порухайте передпліччям вгору і вниз, щоб відповісти на дзвінок, а два кругові рухи зап’ястям відхилять дзвінок чи вимкнуть сповіщення й будильник.

Серія Galaxy Watch4 представляє перше покоління девайсів на основі Wear OS від Samsung – нової платформи, що розроблена у співпраці Samsung і Google, дає доступ до розширеної екосистеми просто із зап’ястя – до популярних додатків Google на кшталт Google Maps та улюблених сервісів Galaxy, як-от SmartThings і Bixby. Вона також підтримує такі сторонні додатки, як Adidas Running, Calm, Strava та Spotify, доступні в Google Play.

Нові можливості підкріплено суттєвим оновленням апаратного забезпечення, зокрема вдосконаленим процесором, чіткішими дисплеями та збільшеною пам’яттю. Серія Galaxy Watch4 першою серед годинників Galaxy може похвалитися 5-нм процесором. Порівнюючи з попереднім поколінням, центральний процесор швидший на 20%, графічний – удесятеро, а оперативну пам’ять збільшено на 50%. Це значить, що скролити екран Galaxy Watch4 і виконувати за його допомогою кілька справ водночас стало легше й плавніше. Роздільну здатність дисплея було збільшено до 450х450 пікселів. А 16 ГБ пам’яті забезпечать достатньо місця для додатків, музики й фото, захищених платформою Samsung Knox.

Годинники підтримують технологію eSIM, а також мають витривалу батарею, яка здатна забезпечити до 40 годин автономної роботи, а в разі необхідності 30 хвилин зарядки подарують ще 10 годин роботи.

Попереднє замовлення Galaxy Watch4 та Galaxy Watch4 Classic стартує 11 серпня. Galaxy Watch4 – сучасний і мінімалістичний варіант для універсального повсякденного використання розміром 40 мм і 44 мм. Вартість починається із 6999 грн за Bluetooth-моделі та 8499 грн – за моделі LTE. На момент запуску 40-мм годинник пропонуватиметься в таких кольорах, як чорний, срібний і рожеве золото, а 44-мм – чорний, срібний і елегантний зелений.

Galaxy Watch4 Classic із преміальним дизайном і улюбленим серед користувачів безелем буде коштувати 9999 грн за Bluetooth-моделі та 12499 грн – за моделі LTE. Пропонуватиметься в розмірах 42 мм та 46 мм у чорному й срібному кольорах.

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