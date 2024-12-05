Нові ДБЖ Schneider Electric Galaxy VXL забезпечують потужність до 5 МВт

5 декабря 2024 г., 14:35

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Компанія Schneider Electric оголосила про запуск нового Galaxy VXL - високоефективного, компактного, модульного, з можливістю резервування та масштабованого трифазного джерела безперебійного живлення (ДБЖ) потужністю 500-1250 кВт (400 В) з покращеними функціями кіберзахисту, програмного забезпечення та безпеки.



Зазначено, ДБЖ Galaxy VXL, що займає площу 1,2 м2 і має щільність потужності до 1042 кВт/м2, стає новим стандартом ефективних, екологічних і передових технологій ДБЖ. ДБЖ Galaxy VXL доступне у всіх регіонах світу, що підтримують напругу 400 В, і забезпечує найвищий рівень енергоефективності для середовищ зі штучним інтелектом, розміщенням серверів і гіпермасштабних центрів обробки даних, а також для великих об'єктів критичної інфраструктури та електричних систем у комерційних будівлях і промислових об'єктах.



Завдяки своїй компактній конструкції, високій щільності живлення та стійкості до навантажень, спричинених штучним інтелектом, Galaxy VXL максимізує час безвідмовної роботи та доступність найбільш енергомістких інфраструктурних систем - адже здатне забезпечити потужність до 1,25 МВт в одній установці та до 5 МВт при паралельній роботі 4 блоків, підвищуючи при цьому як експлуатаційну, так і енергетичну ефективність, щоб допомогти клієнтам мінімізувати сукупну вартість володіння (TCO).



Завдяки запатентованим технологіям роботи, Galaxy VXL забезпечує до 99% у високоефективному режимі eConversion і до 97,5% у режимі подвійного перетворення, забезпечуючи захист електроживлення класу 1 та передові рівні енергоощадження, водночас знижуючи викиди вуглекислого газу ДБЖ у два рази.



Маючи на 52% меншу площу, ніж у середньому, його масштабована модульна конструкція забезпечує N+1 рівень резервування, що підвищує рівень доступності системи в 10 разів. Крім того, завдяки модульній архітектурі замовники можуть зменшити свої капітальні витрати, купуючи силові модулі за потреби, користуючись оптимізованою енергоефективністю та додаючи більше силових модулів зі зростанням попиту.



Galaxy VXL також сумісне з літій-іонними та VRLA батареями, а завдяки функції Live Swap збільшує час безперебійної роботи, доступність і спрощує обслуговування, пропонуючи високу стійкість, надійність і передбачуваність часу роботи для центрів обробки даних, ІТ та критично важливих електричних навантажень. Все це доповнюється дистанційним моніторингом з будь-якого місця за допомогою програмного забезпечення EcoStruxure IT від Schneider Electric, а також посиленою безпекою та Ethernet-з'єднаннями, які сертифіковані за останніми стандартами безпеки IEC 62443-4-2, що забезпечує повністю безпечне та віддалене управління.



«Оскільки потреба у великомасштабних інфраструктурних системах зростає з небаченою швидкістю, вкрай важливо, щоб замовники мали доступ до найбільш надійних, відмовостійких та ефективних технологій для захисту своїх критично важливих систем, мінімізуючи при цьому їхній вплив на енергетику та навколишнє середовище», - говорить Тарунджит Сарао (Tarunjeet Sarao), старший віцепрезидент з систем для центрів обробки даних, Schneider Electric. «Наше нове ДБЖ Galaxy VXL поєднує в собі компактну, інноваційну та високоефективну конструкцію з покращеними функціями безпеки, забезпечуючи найкращий захист електроживлення для широкого спектра систем штучного інтелекту, центрів обробки даних та промислових застосувань. Це гарантує високий рівень надійності для робочих навантажень з високою щільністю».



ДБЖ Galaxy VXL від Schneider Electric має високу питому потужність та архітектуру з підтримкою навантажень штучного інтелекту для найбільш енергомістких робочих навантажень. Зазначено, вперше в історії ДБЖ, Galaxy VXL пропонує замовникам масштабовані силові модулі потужністю 125 кВт у корпусі висотою 3U, з можливістю підтримувати до 1,25 МВт критичного навантаження в одному корпусі та до 5 МВт при паралельному підключенні 4 ДБЖ на площі 4,8 м2. Основні переваги включають:



• Модульна, масштабована, високопотужна конструкція: Завдяки щільності потужності 1042 кВт на квадратний метр замовники можуть розгорнути модульне ДБЖ потужністю 1,25 МВт в одному корпусі та додавати модулі потужності поступово, використовуючи гнучку тарифну схему «pay-as-you-grow».



• Менша площа: Займаючи площу 1,2 м2, ДБЖ Galaxy VXL займає на 52% менше місця порівняно з середньогалузевим показником, має повний доступ спереду і не має зазору ззаду, що забезпечує краще використання енергії та простору.



• Підвищена ефективність та екологічність: Galaxy VXL забезпечує до 99% ефективності в режимі eConversion і до 97,5% ефективності в режимі подвійного перетворення. Його компактні розміри дозволяють зменшити використання сировини, зменшити кількість упакування, а режим SPoT (Smart Power Test) для тестування ДБЖ і силових модулів дозволяє економити електроенергію.



• Нижчі капітальні та експлуатаційні витрати: покращена операційна та енергоефективність стають причиною зниження рахунків за електроенергію, а простота технічного обслуговування призводить до зниження витрат на робочу силу, що знижує загальну вартість володіння обладнанням (TCO).



• Посилена, стійка конструкція: Galaxy VXL використовує плати з конформним покриттям, має номінальний струм короткого замикання 100 кА та додатковий сейсмічний комплект для забезпечення надійної механічної конструкції.



• Підвищений рівень кібербезпеки та захисту: Galaxy VXL сертифіковане за останніми стандартами безпеки IEC 62443-4-2, включаючи технологію Live Swap, яка дозволяє замінювати силові модулі без простоїв.



• Подовжений термін служби завдяки EcoCare: З ДБЖ Galaxy VXL компанія Schneider Electric запроваджує програму EcoCare - план обслуговування нового покоління, що забезпечує преміумдоступ до технічних спеціалістів на місці та віддалено, цілодобовий віддалений моніторинг за допомогою штучного інтелекту, сервісне обслуговування, що мінімізує збої на місці до 50% та допомагає продовжити термін служби ДБЖ.



• Підходить для збірних центрів обробки даних: Завдяки меншій фізичній площі, вищій ефективності та нижчій вартості ДБЖ Galaxy VXL є надійною системою для збірних центрів обробки даних майбутнього.



Компанія Schneider Electric також оголосила про збільшення потужностей для підтримки своїх замовників по всьому світу, оскільки їх кількість постійно зростає на тлі попиту на потужну електричну інфраструктуру для посилення робочих навантажень штучного інтелекту.

Schneider Electric збільшила виробничі потужності на багатьох своїх заводах по всьому світу, де річний обсяг виробництва ДБЖ Galaxy VXL у 2025 році становитиме понад 9000 одиниць. Крім того, ДБЖ Galaxy VXL будуть доступні на заводі Schneider Electric в Сант-Бой, Барселона, де вони будуть інтегровані в стійку основу для збірно-модульної серії рішень Schneider Electric для центрів обробки даних з високим обчислювальним навантаженням.



ДБЖ Galaxy VXL від Schneider Electric доступне для замовлення вже зараз.

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