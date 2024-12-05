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Veeam оцінили у 15 млрд дол.

5 декабря 2024 г., 13:25
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Veeam заявила про вторинне розміщення акцій на суму 2 мільярди доларів і тепер компанію оцінюють в 15 мільярдів доларів.
 
Транзакцію з розміщення акцій очолила компанія TPG за участі Temasek, Neuberger Berman Capital Solutions та інших інвесторів. 
 
Завдяки інвестиціям Veeam, як заявляється, тепер з'явилася більша гнучкість для укладання стратегічних партнерств, поглинань і розширення можливостей для капіталізації.
 
«У міру того, як підприємства впроваджують штучний інтелект і цифрові ініціативи, обсяг і цінність даних продовжує зростати, а разом з ними і ризики - програми-вимагачі, кіберзагрози та інші збої в роботі. Наші 550 000 клієнтів і понад 34 000 партнерів довіряють Veeam захист своїх даних і безперебійну роботу бізнесу. Ця довіра зробила нас світовим лідером №1 у сфері забезпечення відмовостійкості даних і підживлює наше прагнення рухати галузь вперед», зазначив генеральний директор Ананд Есваран (Anand Eswaran).
 
Станом на вересень Veeam отримала 1,7 мільярда доларів річного доходу (ARR), що на 18% більше, ніж у попередньому році, в тому числі на 31% більше, ніж у попередньому році, у сфері програмного забезпечення та підписки на послуги SaaS. 
 
Захист додатків і даних у хмарі є основною новою стратегією Veeam, про що свідчить придбання компанії Alcion. «У міру цифрової трансформації бізнесу стратегія захисту даних, яка розвивається разом з ним, незалежно від того, де знаходяться дані, є більш важливою, ніж будь-коли. Veeam розуміє тенденцію до міграції в хмару і готова завоювати частку ринку завдяки своїм новим хмарним рішенням», заявив партнер TPG Арун Агарвал (Arun Agarwal).
 

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