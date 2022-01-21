Відеокарта AMD Radeon RX 6500 XT за ціною $199 пропонує трасування променів DXR

21 января 2022 г., 13:25

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За заявою AMD, роспочато продажі нової відеокарти Radeon RX 6500 XT на архітектурі RDNA 2, яка створена з урахуванням особливостей ігор наступного покоління та передових технологій, покликана зробити ігри ААА-класу в роздільній здатності 1080p доступними для спільноти нових і наявних ПК-геймерів.



Використовуючи 6-нм технологічний процес, Radeon RX 6500 XT забезпечує виняткову продуктивність у роздільній здатності 1080p та яскраві візуальні ефекти у привабливому виконанні для найбільшого ігрового сегмента ПК. Відеокарта відрізняється конкурентною вартістю та такими можливостями, як:



· Висококласні особливості — Radeon RX 6500 XT пропонує геймерам можливості відеокарт AMD вищого класу. Це перша відеокарта базового рівня, що пропонує трасування променів DXR.



· AMD Infinity Cache — 16 МБ кешу даних останнього рівня на графічному процесорі допомагають знизити затримки й енергоспоживання, забезпечуючи вищу ігрову продуктивність порівняно з традиційними архітектурними рішеннями.



· AMD Smart Access Memory — дозволяє підвищити продуктивність при використанні відеокарт серії AMD Radeon RX 6000 у парі з деякими процесорами AMD Ryzen для настільних ПК і материнськими платами AMD 500 серії. AMD Smart Access Memory надає процесорам AMD Ryzen доступ до всієї високошвидкісної графічної пам'яті GDDR6.



· AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) — рішення з відкритим вихідним кодом для просторового масштабування, що підвищує частоту кадрів і забезпечує високоякісні ігрові можливості з високою роздільною здатністю.



· AMD Radeon Anti-Lag — зменшує час відгуку введення-виведення даних, роблячи відгук ігор швидшим і забезпечуючи конкурентну перевагу в ігровому процесі.



Radeon RX 6500 XT від партнерів AMD, серед яких ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX та Yeston, вже наявні у продажу у глобальних роздрібних магазинах. Ціни починаються від $199.

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