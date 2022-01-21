Microsoft з партнерами запускають безплатну програму IT UpSkilling для розробників та студентів

21 января 2022 г., 14:05

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Компанія Microsoft разом з партнерами DevRain, MVP Community, та FastLane, за підтримки «Міністерства цифрової трансформації України», оголошують про запуск програми для підвищення ІТ-навичок IT UpSkilling. Ініціатива має на меті підтримати розвиток IT-спеціалістів по всій країні, забезпечуючи якісні знання від провідних експертів Microsoft та партнерів та підвищити рівень ІТ-сертифікації розробників в Україні.

Навчання офіційно розпочалося 20 січня та триватиме до червня. Програма складається з онлайн тренінгів, вебінарів та сесій з підготовки до здачі екзаменів на ІТ-сертифікацію Microsoft. Вивчатимуться наступні напрямки: хмарні технології Azure, Data&AI, Infrastructure та Security, розробка бізнес-додатків. До участі запрошуються усі охочі, особливо ІТ-спеціалісти, девелопери та студенти технічних вишів.

Навчання та ІТ-сертифікація Microsoft нададуть можливість ІТ-спеціалістам отримати підтримку від досвідчених тренерів та нові знання з провідних технологій, щоб впроваджувати проєкти з цифрової трансформації, створювати власні інноваційні рішення, розвивати цифрову економіку країни.

«Впровадження інновацій та проєктів з цифрової трансформації можуть стати успішними лише за підтримки команд, належним чином навчених спеціалістів, які можуть використовувати переваги усіх технологічних можливостей. Навички, які необхідні ІТ-фахівцям, мають безперервно розвиватися в міру розвитку нових технологій. Саме тому Microsoft ініціює програму з підвищення ІТ-навичок українців, надаючи ІТ-спеціалістам можливість безкоштовно отримати ІТ-сертифікацію», – каже Ян Петер де Йонг, директор «Майкрософт Україна».

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