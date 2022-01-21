Оборот Apple App Store с момента основания достиг 260 млрд долл.

21 января 2022 г., 12:45

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В 2021 году сервисы Apple, по уверениям компании, позволили разработать инновационные приложения, создать увлекательный контент и открыть совершенно новые возможности для улучшения качества жизни пользователей во всём мире.



«Набор сервисов Apple за 2021 год доказал свою важность и популярность во всём мире: пользователи искали новые возможности оставаться на связи, узнавать новости, развлекаться и получать вдохновение, - заявил Эдди Кью, старший вице-президент Apple по интернет-сервисам и программному обеспечению. — У Apple более 745 миллионов подписчиков на платные сервисы, объединяющие разработчиков, артистов и авторов всего мира с пользователями более миллиарда устройств».



Также отмечается, что участие больших и маленьких компаний и более 600 миллионов пользователей из 175 стран каждую неделю дало разработчикам возможность получить более 260 млрд долл. за цифровые товары и услуги с момента запуска App Store в 2008 году.



Только за прошедшие рождественские каникулы покупатели приобрели в App Store больше контента, чем когда-либо в промежуток между католическим Рождеством и Новым годом: в процентном соотношении рост этого показателя по сравнению с прошлым годом выражается двузначным числом.

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