Intel Xeon Scalable тепер будуть називати Xeon 6

11 апреля 2024 г., 14:25

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Під час заходу Vision 2024 компанія Intel оголосила, що деякі її майбутні процесори Xeon будуть випускатися під новим брендом "Xeon 6".



Цей ребрендинг має на меті спростити стек продуктів компанії та узгодити його з нещодавніми змінами, внесеними до схеми іменування споживчих процесорів. На відміну від попереднього "x Generation Xeon Scalable", новий бренд буде спрощений для сприйняття.



Довгоочікувані чипи Sierra Forest та Granite Ridge стануть першими процесорами, які отримають назву Xeon 6, і їх випуск заплановано найближчими місяцями.



За словами компанії, Sierra Forest забезпечить 2,4-кратне підвищення продуктивності на ват і приголомшливе 2,7-кратне підвищення продуктивності на стійку в порівнянні з попереднім поколінням. Це означає, що 72 серверні стійки Sierra Forest забезпечать таку ж продуктивність, як і 200 стійок, оснащених процесорами Xeon попереднього покоління. Це призведе до значної економії електроенергії та підвищення загальної ефективності для центрів обробки даних, які модернізують свої системи.



Intel також анонсувала цікаву особливість своїх майбутніх процесорів Granite Ridge - підтримку формату даних MXFP4. Цей новий високоточний формат, підтриманий проектом Open Compute Project (OCP) і такими великими гравцями індустрії, як NVIDIA, AMD і Arm, обіцяє революціонізувати продуктивність. Він може зменшити затримку наступного маркера до 6,5 разів у порівнянні з Xeon четвертого покоління, що використовують FP16. Крім того, Intel заявила, що Granite Ridge буде здатний виконувати 70 мільярдів моделей Llama-2 з параметрами, що може відкрити нові можливості в обробці даних. Intel стверджує, що 70 мільярдів 4-бітних моделей виконуються повністю на Xeon всього за 86 мілісекунд. Компанія не надає конкретних термінів випуску Granite Ridge.

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