Нова кібератака на державні організації України з використанням Cobalt Strike Beacon

3 июня 2022 г., 13:12

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA заявила про виявлення файлу "зміни оплата праці з нарахуваннями.docx", що розповсюджувався серед державних організацій України засобами електронної пошти.



З'ясовано, що документ містить посилання на зовнішній об'єкт (HTML-файл, що містить JavaScript-код), виконання якого, після експлуатації вразливостей CVE-2021-40444 та CVE-2022-30190, призведе до запуску PowerShell-команди, завантаження EXE-файлу "ms-msdt.exe" та ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.



CERT-UA ініційовано заходи з блокування доменного імені та відповідного серверу.



CERT-UA рекомендує вжити заходів зі зниження вірогідності експлуатації вразливостей (https://msrc-blog.microsoft.com/2022/05/30/guidance-for-cve-2022-30190-microsoft-support-diagnostic-tool-vulnerability/). Окремо необхідно звернути увагу на процес "sdiagnhost.exe" в контексті створення підозрілих файлів та процесів.

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