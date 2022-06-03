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В торгівельних мережах електроніки у росії товара стає все менше

3 июня 2022 г., 13:52

У мордорських ЗМІ почала з'являється інформація що до виснаження асортименту товарів у російських рітейл-мережах електроніки від відомих брендів.

Головна причина - майже повна відсутність виробництва в рф багатьох продуктів та масштабні проблеми з постачанням з-за кордону. Навіть у тих сегментах, де є своє виробництво, воно зупиняється через дефіцит компонент та неможливість знайти обхідні шляхи їх ввозу.

Запасів продукції таких компаній, як Apple і Samsung стає все менше. Як кажуть спостерігачі — поки що нема порожніх полиць у магазинах електроніки, але це може статися раптово й дуже скоро.

І це при тому, що попит на техніку в рф у останні місяці знизився попри ріст цін у рублях та скорочення доходів населення.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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