В торгівельних мережах електроніки у росії товара стає все менше

3 июня 2022 г., 13:52

У мордорських ЗМІ почала з'являється інформація що до виснаження асортименту товарів у російських рітейл-мережах електроніки від відомих брендів.



Головна причина - майже повна відсутність виробництва в рф багатьох продуктів та масштабні проблеми з постачанням з-за кордону. Навіть у тих сегментах, де є своє виробництво, воно зупиняється через дефіцит компонент та неможливість знайти обхідні шляхи їх ввозу.



Запасів продукції таких компаній, як Apple і Samsung стає все менше. Як кажуть спостерігачі — поки що нема порожніх полиць у магазинах електроніки, але це може статися раптово й дуже скоро.



І це при тому, що попит на техніку в рф у останні місяці знизився попри ріст цін у рублях та скорочення доходів населення.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист