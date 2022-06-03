Palantir готова відкрити офіс в Україні

Відома компанія Palantir готова стати партнером України у секторі оборони, безпеки та цифрових технологій, про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Володимир Зеленський та Михайло Федоров зустрілися з CEO Palantir Алексом Карпом, який відгукнувся на запрошення Мінцифри та першим з генеральних директорів великих західних корпорацій особисто приїхав до України.
Palantir - світовий лідер з розробки програмного забезпечення для аналізу даних. Продуктами компанії користується Міністерство оборони США, великі інвестиційні банки та хеджфонди.
Компанія готова відкрити офіс в Україні та почати спільні розробки з українськими спеціалістами.
Подальша співпраця з Palantir допоможе посилити нашу армію та якомога швидше перемогти ворога, бо в сучасній війні велику роль відіграють саме технології.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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