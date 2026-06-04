Стартувала програма фінансування власної генерації для бізнесу під 10% річних

4 июня 2026 г., 10:25

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Міністерство економіки повідомляє, що середній та великий бізнес може подавати заявки на нову державну програму підтримки проєктів розподіленої генерації.





Програма дозволить підприємствам залучати кредити під 10% річних для будівництва нових генеруючих потужностей, систем накопичення енергії та іншої критично важливої енергетичної інфраструктури. Максимальна сума кредитування - до 25 млн євро в гривневому еквіваленті.





Програма реалізується на виконання постанови Кабінету Міністрів №594 та є одним із інструментів Плану внутрішньої стійкості України.





Завдяки програмі підприємства зможуть залучати кредити обсягом від 1 до 25 млн євро у гривневому еквіваленті. Для проєктів на прифронтових територіях мінімальний розмір кредиту становитиме 500 тис. євро. Строк кредитування - до 5 років із можливістю відтермінування платежів до 12 місяців на період будівництва та введення об’єкта в експлуатацію.





«Ми продовжуємо реалізовувати Плани стійкості громад й міст та створювати інструменти, які допомагають бізнесу інвестувати у власну енергетичну незалежність. Відтепер середні й великі підприємства можуть залучати пільгове фінансування на будівництво нової генерації та систем накопичення енергії. Ще є час підготуватись до зими, держава надає для цього фінансові можливості», - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.





Державна підтримка поширюватиметься на проєкти зі створення:





установок зберігання енергії (energy storage);

газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних;

об’єктів генерації на біомасі, біогазі та геотермальній енергії;

електричних мереж та обладнання для приєднання нових потужностей;

енергетичних островів та мікромереж.





Проєкти відбиратимуться за конкурсним принципом. Перевагу отримають ініціативи, які:





створюють нові генеруючі потужності;

можуть працювати в режимі мікромережі під час блекаутів;

забезпечують швидке введення потужностей в експлуатацію;

мають технічну можливість запуску за відсутності напруги в мережі (black-start);

можуть брати участь у балансуванні енергосистеми та наданні допоміжних послуг;

реалізуються у регіонах із підвищеним пріоритетом для посилення енергетичної стійкості.

Максимальний пріоритет під час відбору матимуть проєкти у Києві, Київській, Харківській, Запорізькій, Херсонській та інших областях, де питання енергетичної безпеки є особливо актуальним.





Подати заявку на участь у програмі можна через 14 уповноважених банків.





Національна установа розвитку компенсуватиме частину процентної ставки, щоб фактична ставка для підприємства становила 10% річних.





Очікується, що програма стане одним із ключових інструментів залучення приватних інвестицій у нову генерацію та системи накопичення енергії, сприятиме розвитку енергетичної незалежності бізнесу та посиленню стійкості української економіки в умовах війни.





Для мікро-, малого та середнього бізнесу доступне кредитування до 10 млн грн під 0% на генераторні установки, а також до 250 млн грн на енергетичні цілі в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%».

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