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Глобальные поставки ноутбуков выросли на 81%

17 мая 2021 г., 15:05

Глобальные поставки ноутбуков выросли на 81%

В первом квартале 2021 г. на мировой рынок отгружено не менее 68,2 млн ноутбуков, — сообщает Strategy Analytics. Начало очередного цикла обновления компьютеров корпоративными заказчиками, стабильно высокий спрос на устройства для удаленной работы, образования и электронных развлечений позволили улучшить результат аналогичной четверти 2020 г. на весомые 81%. Причем, рекордно высокая динамика роста зафиксирована несмотря на ощутимый дефицит отдельных комплектующих в цепочках поставок.

Глобальные поставки ноутбуков выросли на 81%

Уверенный рост по измерителю «YoY» у Lenovo все же привел к незначительному сокращению принадлежащей лидеру доли. Первую тройку традиционно замкнули HP и Dell.

Несмотря на доминирующее положение, решения под ОС Windows за год сократили подконтрольные позиции с 80 до 73%. Недорогие Chrome-ноутбуки, напротив, заметно приросли в поставках.

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