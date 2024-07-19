Nokia повідомила про падіння прибутку за квартал на 32%

19 июля 2024 г., 13:35

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Reuters пише, що Nokia зафіксувала падіння операційного прибутку в другому кварталі на 32%.



Компанія посилається на слабкий попит на телекомунікаційне обладнання 5G, але фінська телекомунікаційна група заявила, що продажі повинні відновитися до кінця 2024 року за допомогою замовлень з Північної Америки.



Прибуток, який не враховує певні витрати і переоцінку активів, щоб зробити його порівнянним з торішніми результатами, впав до 423 мільйонів євро з 619 мільйонів євро в тому ж кварталі роком раніше.



Nokia та її конкурент Ericsson постраждали від того, що клієнти купують менше телекомунікаційного обладнання, і оголосили про тисячі звільнень у відповідь.



Чисті продажі Nokia впали на 18% в річному обчисленні, оскільки темпи інвестицій в технологію 5G в Індії, ключовому ринку, сповільнилися після стрімкого зростання роком раніше.



Генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) заявив, що для відновлення продажів потрібно більше часу, ніж очікувалося раніше, але прогнозує, що чисті продажі значно прискоряться в другому півріччі, що збігається з аналогічними прогнозами, зробленими минулого тижня компанією Ericsson.



Голова фінської компанії вказав на покращення ринку оптоволоконного зв'язку в США та програму уряду США вартістю 42 мільярди доларів, спрямовану на розширення доступу громадян до високошвидкісного широкосмугового зв'язку. "Це створює для нас цікаву додаткову динаміку, тому що ми, безумовно, є першопрохідцями на цьому ринку з портфелем продуктів, який відповідає вимогам програми "Купуй американське", - сказав Лундмарк в інтерв'ю агентству Reuters. Він сказав, що справжній поштовх буде відчутний наступного року.



В Європі Nokia і Ericsson можуть отримати поштовх завдяки тому, що китайські постачальники втрачають частку ринку. Нагадаємо, Німеччина вирішила виключити такі китайські компанії, як Huawei та ZTE, з національної мережі 5G.



Nokia зберегла свій річний прогноз щодо порівнянного операційного прибутку.

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