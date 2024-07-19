Web3 Institute дослідив використання блокчейну в державних сервісах України

19 июля 2024 г., 12:45

0

Tweet

Блокчейн – це інноваційна технологія, яка дає змогу безпечно, надійно та прозоро зберігати й передавати інформацію через мережу великої кількості комп’ютерів. У держсекторі технологія має великий потенціал, адже запобігає маніпуляціям з даними та надійно захищає їх від кіберзагроз.

За підтримки Мінцифри команда Web3 Institute проаналізувала пілотні блокчейн-проєкти в держсекторі України. Дослідження охоплює проєкти у фінансовому, транспортному, логістичному та інших секторах, які використовували блокчейн для захисту даних від кіберзагроз, а також запобігання корупції. Звіт містить ретроспективний аналіз цих проєктів і пропонує рекомендації для майбутніх цифрових ініціатив.

Мета дослідження – аналіз поточного застосування web3 в урядових ініціативах в Україні та державно-приватного партнерства у сфері web3 задля підвищення ефективності державного управління. Основна мета звіту – надати зацікавленим держслужбовцям, бізнесам та донорам інформацію щодо досвіду та стратегічних перспектив інтеграції блокчейн-технологій у сектор державних послуг. Звіт також може бути корисним для фахівців у суміжних галузях або тих, хто цікавиться впровадженням web3-технологій на державному рівні.

Щоб збільшити кількість успішних кейсів упровадження блокчейну в державних сервісах, Мінцифра розробляє інструмент Сендбокс для високотехнологічних продуктів, що використовують технології блокчейну та штучного інтелекту. Сендбокс допоможе стартапам ефективніше впроваджувати свої інноваційні рішення, зокрема й govtech-продуктів.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір