Швидкість завантаження Starlink досягає 8 Гбіт/с завдяки технології мобільного шлюзу

19 июля 2024 г., 15:03

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Компанія SpaceX повідомила про нову пропозицію Starlink, яка може забезпечити комерційним клієнтам швидкість завантаження 8 Гбіт/с, навіть якщо вони перебувають далеко від землі.



Майкл Ніколлс (Michael Nicolls), віцепрезидент SpaceX з розробки Starlink, опублікував у Твіттері тест швидкості з Джексонвілля (шт. Флорида), який показав, що Starlink забезпечує швидкість завантаження 8102 Мбіт/с.



«Тест швидкості нової можливості Starlink - шлюзу мобільної спільноти, землі не видно», - додав Ніколлс, що свідчить про те, що тест проходив або в морі, або в повітрі.



Ця можливість, мабуть, є розширенням бізнесу SpaceX зі створення «шлюзу спільноти» для Starlink, про який компанія оголосила в січні. Для споживачів SpaceX наразі пропонує антену Starlink, яка може забезпечити швидкість завантаження від 50 Мбіт/с до понад 300 Мбіт/с. Але для комерційних клієнтів, наприклад, інтернет-провайдерів, компанія може побудувати цілий комплекс, оснащений більшими антенами для забезпечення широкосмугових швидкостей 10 Гбіт/с.



SpaceX пропонує побудувати громадські шлюзи, щоб допомогти інтернет-провайдерам обслуговувати користувачів у віддалених районах, де немає доступу до оптоволоконних мереж. Перший шлюз компанії розташований в Уналаске - місті на острові поблизу Аляски, і тепер він забезпечує широкосмуговий зв'язок для місцевих споживачів через інтернет-провайдера OptimERA.



Фотографії об'єкта на Уналаске також показують, що він наземний. Але тепер, схоже, SpaceX готується перенести технологію шлюзу на військові кораблі або літаки, можливо, для обслуговування судноплавних компаній або урядових клієнтів. Нагадаємо, в лютому компанія отримала експериментальну ліцензію FCC на тестування використання безпілотних кораблів SpaceX як «шлюзових» станцій.

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