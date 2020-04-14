Nokia AVA 5G Cognitive Operations — искусственный интеллект как услуга

14 апреля 2020 г., 14:45

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Компания Nokia анонсировала решение «искусственный интеллект как услуга» — Nokia AVA 5G Cognitive Operations. Оно позволит операторам трансформировать свои сети, услуги и деловые операции с помощью функций искусственного интеллекта, автоматизации и облачного масштабирования. Кроме того, оно предоставит операторам информацию, позволяющую оптимизировать сетевую сегментацию и выполнить обязательства по качеству услуг, зафиксированные в соглашениях SLA.

Решение Nokia AVA 5G Cognitive Operations построено с учетом последних достижений в области обработки данных, машинного обучения, телекоммуникаций и облачных вычислений. С его помощью можно с высокой точностью за неделю предсказывать сетевые и сервисные проблемы. А если предотвратить проблемы не удается, заявлено, что Nokia 5G Cognitive Operations ликвидирует их на 50% быстрее. Кроме того, это решение позволяет точно оценить воздействие каждой проблемы на заказчиков и услуги.

Упреждающие автоматические действия позволяют решать проблемы до того, как они станут заметны пользователям и корпоративным приложениям. Сообщается, что пилотные испытания этого решения у ряда операторов показали, что в результате на 20% сокращается количество клиентских жалоб и на 10% снижаются расходы, связанные с выездом специалистов на места.

Полученная информация помогает оператору правильно сегментировать свою сеть. Интеллектуальная система учитывает сетевые ресурсы и решает, какие обязательства SLA можно выполнить и где искать новые источники дохода. В будущем данное решение позволит операторам кастомизировать процессы сегментации сетей и предлагать заказчикам разные уровни SLA с учетом уникальных пользовательских требований.

Решение Nokia AVA 5G Cognitive Operations основано на облачной технологии Microsoft Azure с возможностью поддержки других частных и публичных облаков. Кроме того, центры Nokia Cognitive Collaboration Hubs помогут операторам внедрять решения для искусственного интеллекта с помощью кросс-функциональных групп, работающих по всему миру, а цифровая сетевая архитектура (Digital Network Architecture) предоставит общие цифровые инструменты и апробированную среду, облегчающую сбор данных и реализацию цифровых методов работы (digitized methods of procedures, DigiMoPs).

В результате оператор получает полное исчерпывающее представление о сетевых услугах с корреляцией событий в режиме близком к реальному времени, совершенствует визуализацию и управляемость, а также начинает пользоваться обширной библиотекой практических примеров решения деловых проблем с помощью продуктов Nokia для искусственного интеллекта. Функциональность данного решения включает диагностику, локализацию сбоев и динамический анализ их влияния. С помощью этих функций оператор может перейти от решения уже возникших проблем к профилактике и предотвращению проблем на основе имеющихся данных.

Коммерческая модель «искусственный интеллект как услуга» минимизирует расходы заказчика, привязывая оплату к объему использования и достигнутым результатам. Большая часть этого решения уже доступна для коммерческих заказов. Все компоненты должны стать доступными во втором квартале 2020 года.

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