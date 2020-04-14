iPhone в 2020 г. получат прямоугольный дизайн?

14 апреля 2020 г., 14:15

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В этом году смартфоны Apple, возможно, ожидает возврат к прямоугольной форме корпуса с плоскими боковыми гранями — дизайн, дебютировавший десять лет назад в iPhone 4 и испытавший реинкарнацию в новых поколениях iPad Pro.

Информация об этом, как обычно, со ссылкой на неназванные инсайдерские источники, была опубликована вчера агентством Bloomberg

Ранее СМИ сходились в мнении, что Apple планирует выпустить четыре новых iPhone. Свежая утечка уточняет, что две наиболее высокоуровневые новинки будут иметь прямоугольный корпус с более «резко скруглёнными» углами, чем нынешняя линейка iPhone 11.

Экран у самого дорогого из четырёх будущих iPhone увеличится с прошлогодних 6,5 до 6,7 дюймов. В отношении процессора, утверждают, что он будет «существенно усовершенствован», с акцентом на ускорение приложений виртуальной и дополненной реальности, таких как ожидаемый AR-ассистент (аналог Google Lens).

Предположительно, новая серия смартфонов будет представлена Apple на традиционном осеннем мероприятии, но первые покупатели получат новинки с задержкой на несколько недель из-за хаоса, вносимого в работу цепочек поставок пандемией коронавируса.

Одновременно с четырьмя iPhones наблюдатели рассчитывают на дебют более дешёвых и уменьшенных вдвое умных спикеров HomePod, и компактных бирок Apple Tags, предназначенных для отслеживания через приложение предметов, на которые они установлены — бумажников, ключей и т.п.

Согласно Bloomberg, в работе также находятся следующие версии MacBook Pro, Apple TV, iMac и бюджетных iPad.

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