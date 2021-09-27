Nokia анонсировала чипсет для IP-маршрутизации следующего поколения

27 сентября 2021 г., 16:04

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Компания Nokia объявила о выпуске нового высокопроизводительного чипсета FP5 5-го поколения для IP-маршрутизации. Чипсет, созданный на основе ведущих в отрасли сетевых процессоров 4-го поколения, предоставляет поддержку интерфейсов маршрутизации высокой плотности 800GE, сокращая энергопотребление на 75% и реализуя встроенные функции шифрования потоковых данных на линейной скорости.



Поскольку облачные архитектуры стандарта 5G и Индустрии 4.0 продолжают стимулировать развитие сетей, поставщикам услуг необходимо, чтобы критически важные IP-сети были более безопасными, гибкими и стабильными. Перед лицом растущих угроз со стороны атак на уровне сетей и нарушений безопасности, IP-сети должны гарантированно обеспечивать высокую производительность и целостность. Они также должны быть способны адаптироваться к непредвиденным изменениям и поддерживать развитие сервисов на протяжении всего периода функционирования сетей. Кроме того, необходимо постоянно повышать энергоэффективность оборудования для IP-сетей, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.



Выпуская сетевой процессорный чипсет FP5 пятого поколения, компания Nokia выводит на рынок новый комплекс решений для IP-маршрутизации, помогая поставщикам услуг трансформировать критически важные IP-сети в ответ на новые, постоянно изменяющиеся требований к сети.



Благодаря чипсету FP4 компания изменила защиту от объемных DDoS-атак, реализовав их обнаружение и предотвращение последствий на уровне маршрутизаторов. Чипсет FP5 добавляет дополнительный уровень сетевой защиты с внедрением ANYsec — новой функции потокового шифрования на линейных скоростях каналов передачи данных, встроенной непосредственно в чипсет. ANYsec обеспечивает предоставление защищенных IP-сервисов, включая MPLS и сегментацию сети, при возникновении такой необходимости и с требуемым масштабированием, без снижения производительности и энергоэффективности. Теперь поставщики услуг могут гарантировать целостность и конфиденциальность всех данных, которые передаются через их сети.



С выпуском чипсета FP5 компания Nokia выводит рынок на новый уровень производительности маршрутизируемых сетей. Платформы сервисных маршрутизаторов компании Nokia первыми стали поддерживать интерфейсы 800G и 1.6 Тб/с высокой плотности для сетевых приложений, в том числе таких как мобильный транспорт, магистральный IP транспорт, пиринг, BNG и сервисный уровень сети. Новые линейные платы на базе чипсета FP5 будут иметь пропускную способность 14,4 Тб/с (19,2 Тб/с с интеллектуальной функцией агрегации Nokia). Новая серия маршрутизаторов фиксированной конфигурации 7750 Service Router-1 позволяет также реализовать преимущества технологии FP5 в сетях небольшого масштаба.



Сетевые процессоры FP5 компании Nokia на 75% снижают энергопотребление в пересчете на один бит. Чипсет FP5 обратно совместим с чипсетом FP4 и полностью интегрируется в последние версии операционной системы Service Router Operating System (SR OS), все существующие функции поддерживаются с первого дня на новом оборудовании. Благодаря стратегии согласованного развития аппаратного и программного обеспечения Nokia предоставляет своим клиентам непревзойдённую и стабильную защиту инвестиций.



Как полностью программируемый сетевой процессор, FP5 обеспечивает гибкость, необходимую для развития сетей по мере изменения стандартов и приложений. Его детерминированная производительность в сочетании с развитой телеметрией позволяет операторам успешно расширять и обслуживать IP-сети как в настоящее время, так и в перспективе.



Нил Макрей, управляющий директор и главный архитектор BT, сказал: “BT имеет давние отношения с Nokia, и мы рады видеть, что с FP5 Nokia продолжает внедрять инновации, чтобы обеспечить IP-сети масштабом, гибкостью и функциями, которые помогут нам опережать растущий спрос со стороны наших мобильных и бизнес-клиентов, а также домовладений. В частности, мы очень рады видеть акцент на оптимизации энергопотребления по мере расширения нашей сети, при этом, как BT, так и Nokia обязуются значительно сократить выбросы углекислого газа. За последние 18 месяцев наша жизнь перевернулась, и наша зависимость от сетей резко возросла, а надежность для клиентов имеет решающее значение. Учитывая, что безопасность становится все более важной для наших клиентов, замечательно видеть подход Nokia к созданию дополнительных функций безопасности в платформе”.



Хироюки Ото, старший вице-президент и генеральный директор департамента развития опорных сетей NTT DOCOMO, INC., сказал: «Наша сеть должна продолжать развиваться, чтобы соответствовать требованиям наших заказчиков, сообществ и предприятий. Благодаря кремниевым инновациям последнего поколения Nokia и пристальному вниманию компании к обеспечению защиты инвестиций с гибкостью адаптации к новым требованиям, Nokia создает правильную основу для обеспечения эффективного масштабирования и преобразования IP-сетей, что позволяет опережать постоянно меняющиеся требования рынка».



Кристиан Гакон, вице-президент компании Broadband Networks, Orange France отметил: «Мы давно сотрудничаем с компанией Nokia — с момента, когда она выпустила свой первый чипсет. По мере того, как наша сеть продолжает развиваться в соответствии с требованиями наших клиентов, такие инновационные продукты, как чипсет FP5 Nokia, позволяют нам достигать баланса между необходимым уровнем пропускной способности, удобством обслуживания и безопасностью, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания наших клиентов. Внедрение этого инновационного продукта в существующие платформы позволит нам развивать наши сети оптимальным образом и удовлетворять плановые и непредвиденные потребности рациональными способами».



Рэй Мота, исполнительный директор и главный аналитик компании ACG Research: «Компания Nokia в очередной раз продемонстрировала свое понимание поставщиков услуг и отношение к ним, благодаря чему она играет ведущую роль на рынке этих услуг, объем которого оценивается в 12 миллиардов долларов. Мы считаем, что с выпуском чипсета FP5 5-го поколения для маршрутизации компания Nokia и дальше будет предпочтительным производителем оборудования для поставщиков услуг, развивающих свои IP-сети, которым требуется не только повышение гибкости, эффективности и безопасности, но и защита инвестиций».



Федерико Гюйен, президент глобальной бизнес-группы сетевой инфраструктуры компании Nokia: «Из всего удивительного в людях, пожалуй, самым удивительным является наша способность удивляться. Нашим клиентам нужно, чтобы их сети были надежными, гибкими и адаптируемыми, способными решать все задачи, которые ставит перед ними жизнь — от деструктивных угроз сетевой безопасности, до глобальной пандемии. Чипсет FP5 — это большой шаг вперед в плане производительности, безопасности и эффективности. В сочетании с нашим лидерством в области программного обеспечения и инвестициями в автоматизацию сети и инструментальные средства для сетевой инфраструктуры, он открывает новую страницу в долгосрочном лидерстве компании Nokia в области IP-сетей и инновационных чипсетов для них».



Платформы Nokia на базе чипсета FP5 будут доступны с первого полугодия 2022 года.

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