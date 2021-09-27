Некоторые поставщики Apple останавливают производство в Китае из-за ограничений электроснабжения

27 сентября 2021 г., 15:06

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Как сообщает Reuters, несколько поставщиков Apple и Tesla приостановили производство на своих китайских заводах на несколько дней, чтобы обеспечить соблюдение более жестких политик энергопотребления,.



Как сообщается, такая ситуация поставила под угрозу стабильную работу производственной цепочки накануне поставок в пик сезона продаж электроники.



По словам аналитиков, такое развитие событий связано с ограничением поставок угля в Китае и ужесточением норм выбросов.



Unimicron Technology, один из поставщиков Apple, поздно вечером в воскресенье заявил, что три его дочерних предприятия в Китае остановили производство с полудня 26 сентября до полуночи 30 сентября, чтобы «выполнить политику местных властей по ограничению потребления электроэнергии». При этом тайваньский производитель печатных плат заявил, что не ожидает значительного воздействия, поскольку производство будет производиться другими заводами.



Eson Precision, дочерняя компания тайваньской Hon Hai Precision Industry (Foxconn), в опубликованном заявлении отметила, что приостановила производство с воскресенья по пятницу на объектах в китайском городе Куньшань.



Сообщается также, что Foxconn пришлось «скорректировать» работу небольшой части своих производственных мощностей, включая линии по выпуску ноутбуков, но ситуация не должна оказать заметного влияния на другие крупные производственные центры компании по всему Китаю.



Concraft Holding, поставщик компонентов динамиков для iPhone с предприятиями в городе Сучжоу, заявила, что приостановит производство на пять дней.



Производители полупроводников United Microelectronics и Taiwan Semiconductor Manufacturing сообщили Reuters, что их предприятиях в Китае введенные ограничения не затронули.



Хотя ситуация в целом и находится под контролем, но некоторые наблюдатели отмечают, что прекращение производства на предприятиях ставит под угрозу поставки устройств, которые не находятся в приоритете.

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