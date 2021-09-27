В Австралии побит мировой рекорд для солнечной батареи коммерческого формата

27 сентября 2021 г., 16:28

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Кристаллические кремниевые элементы, которые доминируют на рынке солнечной энергетики с долей около 95%, используют серебро как проводник электричества. Но с переходом на возобновляемые формы энергии в ближайшие десятилетия, будет расти спрос на наиболее эффективные солнечные батареи, и привязка к дорогому и всё более дефицитному серебру может создать что-то вроде узкого места.



Австралийский стартап SunDrive, выросший из исследовательского проекта Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), с 2015 года работает над заменой серебра в солнечных элементах на более экологичную медь. Как сырьё медь примерно в 100 раз дешевле, чем серебро, и гораздо более широко распространена.



Команда SunDrive, поначалу обретавшаяся в сиднейском гараже, в 2019 году смогла изготовить образец, ставший самым эффективным солнечным элементом промышленного размера, когда-либо произведённым в Австралии.



Самые новые устройства SunDrive, недавно прошедшие испытания в Институте исследований солнечной энергии в Хамелине (Германия), принесли австралийской команде сертификат за новый мировой рекорд эффективности в начале этого месяца.



Независимо подтверждённый результат 25,54% опрокидывает предыдущий рекорд эффективности для кремниевого солнечного элемента коммерческого размера в 25,26%, принадлежавший китайской фирме Longi. В лабораторных условиях другие кремниевые элементы показывали и более высокие результаты, однако такая производительность в элементе коммерческого размера, да ещё с медью вместо серебра, представляет заметный шаг вперед для всей отрасли.



«Чтобы остановить глобальное потепление, потребуется установить тераватты солнечных батарей, – говорит Элисон Леннон (Alison Lennon), профессор UNSW и консультант SunDrive. – Для этого понадобится много металла. Серебро – ограниченный ресурс, и по мере того, как он будет становится всё более дефицитным, его цена, а значит и стоимость производства солнечных модулей, будет расти. Проблема усугубляется тем, что добыча серебра из руд более низкого качества приводит к увеличению выбросов. Медь гораздо более доступна, она дешевле и её легче перерабатывать. Её легче восстановить из старых солнечных модулей, что великолепно с точки зрения возобновляемости ресурсов».

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