Программный агент Juniper защитит локальные и облачные приложения

8 сентября 2021 г., 14:55

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Juniper Networks продолжает совершенствовать архитектуру Connected Security на открытой платформе, запущенной в 2019 г. с такими партнёрами, как Nutanix и Aruba Networks. Ориентированная на такие передовые сегменты рынка, как программно-конфигурируемая глобальная сеть (SD-WAN), межсетевые экраны следующего поколения и граничный сервис безопасного доступа (SASE), Connected Security предоставляет корпоративным клиентам ряд автоматизированных и встроенных технологий безопасности от многих поставщиков.

На этот раз компания дополнила её легковесным программным агентом Cloud Workload Protection для защиты ответственных приложений и рабочих нагрузок, как в облаке, так и локально.

«По сути, он создаёт (поведенческую) карту приложения — что оно должно делать, какие службы оно должно вызывать, какие функции есть в его коде, — рассказала Кейт Адам (Kate Adam), старший директор Juniper по маркетингу продуктов безопасности. — Но он также может определять отклонения от этой карты. ’Я знаю, что эта функция должна вызывать эти службы в указанном порядке’. Любое отклонение от этого, скорее всего, является попыткой эксплойта».

Предложение включает в себя множество возможностей, в том числе защиту от атак через память, обнаружение уязвимостей, самозащиту приложений во время выполнения без сигнатур (RASP) для защиты от атак в реальном времени, а также комплексную телеметрию для генерирования событий безопасности на уровне приложений и создания отчётов. Оно интегрируется с виртуализированными межсетевыми экранами Juniper vSRX и будет также работать с физическими межсетевыми экранами поставщика.

От прочих инструментов машинного обучения и поведенческого моделирования этот агент отличается тем, что ему не требуется вводная информация о поведении приложений. Как отметила Адам, новому предложению Juniper достаточно самому «посмотреть, что [приложение] намеревается делать, с чем оно пытается взаимодействовать, и как предпринимаются эти попытки связи». Заказчик может развернуть этот агент, и всего через несколько минут карта приложения будет создана и готова к работе.

Cloud Workload Protection также является частью архитектуры ЦОД, Juniper Zero Trust, которая с портфелем Connected Strategy оркеструет инфраструктуру приложений на всём пути от шлюза центра обработки данных до межсоединений между серверами и внутри рабочих нагрузок.

Это также наглядный пример растущей роли сетевых поставщиков в обеспечении безопасности во всё более распределённом ИТ-мире датацентров, облаков и периферии сети, где все больше и больше приложений и данных создаётся, хранится и используется за пределами традиционных ЦОД, зачастую, служащими, работающими удаленно и с помощью мириадов всевозможных устройств.

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