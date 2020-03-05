NEC представила открытую модульную платформу на базе signageOS

5 марта 2020 г., 15:08

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Компания NEC Display Solutions объявила о намерении усовершенствовать принцип действия платформы Open Modular Intelligence (OMi) за счет открытой модульной платформы NEC разработанной совместно с signageOS, которая использует аппаратные средства вычислительной техники с масштабируемыми уровнями производительности. Открытый модульный подход платформы обеспечивается технологией signageOS и предоставляет доступ для подключения к оборудованию NEC с помощью API-ключа. Стандартизированное внедрение оптимизированных технологий signageOS для работы с открытой модульной платформой NEC выходит за рамки традиционных ОС.

Как отмечается, спользование открытой модульной платформы NEC позволяет укрепить существующие партнерские отношения и создать новые перспективные направления. Этому способствует простая интеграция с любым поддерживаемым аппаратным или программным обеспечением, входящим в экосистему цифровых вывесок NEC.

"Мы рады объявить о партнерстве с signageOS и представить открытую модульную платформу NEC, - заявил Андреас Бисс, менеджер по развитию бизнеса в NEC Display Solutions Europe. - В современном мире существует огромное количество различных операционных систем и кодовых баз. Именно поэтому остро стоит необходимость разработки уникальных приложений, которые бы отвечали индивидуальным требованиям каждого конкретного проекта. Это может быть серьезным препятствием для компаний, которые осуществляют свою деятельность в области управления информационным наполнением (CMS), ведь для сохранения лидирующих позиций им придется постоянно инвестировать». Объединение компании NEC и signageOS — это настоящий прорыв для открытого модульного подхода. Результат нашей работы — совместное решение, разработанное специально для вычислительного модуля Raspberry Pi, а также варианты обновления до стандартов OPS (Open Pluggable Specification) и SDM (Smart Display Module) для более требовательных приложений".

"Мы с воодушевлением начинаем это сотрудничество. Наша совместная работа позволит усовершенствовать открытое модульное оборудование NEC и оптимизировать его полную интеграцию с системами партнеров благодаря технологии унификации signageOS. Наша платформа ориентирована на разработку стандартных API для любого аппаратного обеспечения цифровых вывесок, и благодаря опыту, полученному в данной сфере, мы сможем объединить фрагментированную отрасль. Внедрив нашу платформу, компания NEC продемонстрировала свою дальновидную позицию в отношении эволюции цифровых вывесок и желание привести отрасль к единому стандарту", отметил Стэн Рихтер, генеральный директор SignageOS.

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