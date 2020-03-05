HP вновь отклонила предложение Xerox о поглощении



В конце февраля компания Xerox увеличила на 2 доллара цену выкупа акций HP, подняв ее до 24 долл и во второй раз обратилась к акционерам 'njq компании.



«Предложение Xerox оставило бы наших акционеров с гигантскими инвестициями в объединенную компанию, которая была бы обременена безответственным уровнем долга, что в впоследствии потребовало бы недостижимых усилий для его погашения и это поставило бы под угрозу бизнес», заявил председатель совета директоров HP Чип Берг (Chip Bergh).

Гава HP также заявил, что предложение несоразмерно выгодно акционерам Xerox на фоне ожиданий для владельцев акций HP.

Руководство HP обратилось к своим акционерам компании с просьбой отклонить предложение Xerox о приобретении всех находящихся в обращении акций, которое было запущено ранее на этой неделе.

Xerox пока никак не прокомментировал заявление HP.