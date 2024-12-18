Надав Зафрір став генеральним директором Check Point

18 декабря 2024 г., 12:35

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Check Point Software Technologies повідомила про перехід Гіла Шведа (Gil Shwed) на посаду виконавчого голови ради директорів, новим генеральним директором компанії призначено Надава Зафріра (Nadav Zafrir) .

«Check Point розпочинає нову главу з моїм переходом на посаду виконавчого голови ради директорів і призначенням Надава новим генеральним директором компанії. Я знаю Надава вже багато років, і він ідеально підходить для того, щоб привести Check Point до нових висот, - зазначив Гіл Швед. - Я повністю впевнений у стратегії, силі, лідерстві та співробітниках компанії, і ми будемо працювати разом, щоб цей новий шлях приніс ще більший успіх, ніж ми досягли до цього часу».

«Для мене велика честь приєднатися до Check Point в якості нового генерального директора, - заявив Надав Зафріра. - Очолити легендарну компанію в галузі кібербезпеки в такий важливий для нашої індустрії час - це одночасно привілей і велика відповідальність. Наш світ ґрунтується на довірі, і місія Check Point у створенні та захисті цієї довіри ніколи не була такою важливою. Ми маємо унікальну можливість виконати цю місію і сформувати майбутнє індустрії кібербезпеки. Я дякую Гілу за його довіру і далекоглядне керівництво, і я вдячний, що він є нашим партнером і наставником на посаді голови правління».

Донедавна Надав Зафрір був співзасновником і керуючим партнером Team8, венчурної групи, що займається створенням компаній у сферах кібербезпеки, даних та штучного інтелекту, фінтеху та цифрової охорони здоров'я. До Team8 пан Зафрір заснував Кіберкомандування ЦАХАЛу та служив командиром елітного підрозділу 8200 та вийшов у відставку у званні бригадного генерала. Він є членом правління SolarEdge Technologies (після п'яти років роботи на посаді голови), а також входив до складу правління 14 приватних компаній з кібербезпеки.

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