Synergy: потужності дата-центрів у США подвояться протягом наступних трьох років

27 июля 2026 г., 15:35

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Загальна потужність дата-центрів у США подвоїться протягом найближчих трьох років, а власні об'єкти гіперскейлерів досягнуть такого зростання вже за два роки. Про це повідомила аналітична компанія Synergy Research (TechInsights).





Згідно з дослідженням, стрімке розширення інфраструктури триватиме, незважаючи на обмеженість енергетичних ресурсів та суспільний супротив будівництву нових об'єктів.





За даними аналітиків, поточний глобальний план будівництва охоплює майже 1500 великих дата-центрів по всьому світу, з яких майже половина припадає на територію США. Це забезпечить додавання близько 45 ГВт IT-потужностей на американському ринку. Втіленням цих проєктів займаються 74 компанії, причому основний обсяг приросту забезпечують сім найбільших гіперскейлерів, які будують AI-кампуси, тоді як інші 67 компаній розгортають окремі великі дата-центри або кампуси.





Повідомляється, що додатковий внесок у розширення ринку роблять колокейшн-провайдери (компанії, що здають в оренду технологічні площі та потужності) та неохмарні оператори. Завдяки цьому США утримуватимуть суттєво більше половини загальносвітової операційної потужності дата-центрів протягом наступних п'яти років.





Головний аналітик Synergy Research Group Джон Дінсдейл (John Dinsdale) зазначив, що хоча обмеження щодо електропостачання та занепокоєння місцевих громад ускладнюють узгодження нових майданчиків, девелопери продовжують знаходити шляхи розв'язання цих проблем. Колосальний попит на обчислювальні ресурси з боку AI продовжує виступати головним рушієм агресивного розширення інфраструктури.





Звіт Synergy Research Group підкреслює ключовий парадокс сучасної технологічної індустрії: експоненційне зростання попиту на AI-обчислення повністю перекриває інфраструктурні та екологічні ризики. Сполучені Штати продовжують закріплювати за собою статус головного світового хабу дата-центрів, що створює колосальне навантаження на локальні енергомережі та змушує технологічні компанії шукати нові шляхи енергозабезпечення, аж до використання атомної енергетики.





Водночас ключовим фактором стійкості ринку стає диверсифікація моделей розгортання. Окрім прямих інвестицій семи провідних гіперскейлерів (таких як Microsoft, Google чи Amazon), зростає роль колокейшн-операторів та неохмарних платформ. Це дозволяє ринку гнучкіше обходити локальні дефіцити потужностей та залучати приватний капітал для фінансування капіталомістких об'єктів.

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