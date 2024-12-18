Nvidia запускає Jetson Orin Nano Super - потужний AI-кіт для розробників робототехніки

18 декабря 2024 г., 13:45

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Nvidia випустила новий компактний набір для розробників генеративного штучного інтелекту Jetson Orin Nano Super, який вміщується на долоні.



Мета пропозиції - надати економічний доступ розробникам АІ доступ до потужних обчислень для робототехніки та периферійних систем.



Nvidia Jetson Orin - це сімейство компактних енергоефективних суперкомп'ютерів для штучного інтелекту, які можуть живити автономних роботів, машини та інші мережеві периферійні системи.



Завдяки архітектурі графічних процесорів Nvidia Ampere, прискорювачам глибокого навчання та штучного інтелекту, швидкій пам'яті та підтримці мультимодальних датчиків це рішення підтримує безліч галузевих застосувань для робототехніки, детекторів та мережевих операцій.



Jetson Orin Nano Super забезпечує 1,7-кратний стрибок у продуктивності GenAI при розгортанні моделей у порівнянні з попереднім поколінням Orin Nano. Тобто мова про зростання продуктивності на 70% і збільшення пропускної здатності пам'яті на 50%.



У повідомленні Nvidia йдеться, що рішення підходить для створення чат-ботів з великими мовними моделями на основі GenAI, доповненої пошуком, побудови візуального AI-агента або розгортання роботів на основі АІ.



Комплект розробника складається з 8-гігабайтної "системи на модулі" Jetson Orin Nano та еталонної плати-носія. Це забезпечує платформу для створення прототипів апаратних додатків і еталонну архітектуру для периферійних додатків АІ.



Ціна набору для розробників зараз становить 249 доларів. Що має зробити його доступним для більшої кількості розробників, студентів та інженерів, що зробить його більш доступним на ринку.



Компанія також анонсувала оновлення програмного забезпечення для користувачів поточних наборів для розробників Jetson Orin Nano, які підвищать продуктивність для розробників. Оновлення програмного забезпечення, доступні для Super, покращать висновок для більш ранніх версій Orin Nano. Оновлення ПЗ прискорюють продуктивність генеративного АІ для систем серій Jetson Orin NX і Orin Nano приблизно в 1,7 раза, повідомляє Nvidia.



За словами Nvidia, Orin Nano Super здатний запускати практично будь-яку популярну модель генеративного АІ та модель комп'ютерного зору від Alibaba, Google, Hugging Face, Meta Platforms, Microsoft, OpenAI тощо. Це робить набір розробника ідеальною платформою для створення та проєктування додатків робототехніки та інтернету речей для використання моделей штучного інтелекту в польових умовах для автономних додатків, таких як автономні транспортні засоби або роботи.

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