CXMT стала найдорожчою компанією Китаю - акції виробника пам'яті злетіли на 466% під час IPO

27 июля 2026 г., 17:32

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Китайський виробник мікросхем пам'яті CXMT (ChangXin Memory Technologies) успішно дебютував на Шанхайській фондовій біржі, як повідомило видання Reuters.





У перший день торгів акції компанії подорожчали на 466% - ціна акцій піднімалася до 55,03 юаня (при розміщення було 8,66 юаня), а сесію папери завершили на позначці 49 юаней.





У межах первинного публічного розміщення (IPO) компанія залучила 57,92 млрд юаней (8,6 млрд дол.), що стало найбільшим IPO в Азії у 2026 році та рекордним залученням капіталу серед напівпровідникових компаній материкового Китаю. У разі повного використання опціону на додаткове розміщення обсяг залучених коштів може зрости до 66,61 млрд юаней.





Ринкова капіталізація CXMT за підсумками першого дня торгів сягнула 3,3 трлн юаней (487,73 млрд дол.). Це вивело її на перше місце серед усіх публічних компаній Китаю, дозволивши випередити банківський гігант ICBC.





Обсяг торгів акціями CXMT за день склав 141,1 млрд юаней. Таким чином, компанія стала першою на китайському ринку A-акцій, чий денний торговий оборот перевищив 100 млрд юаней. Висока волатильність цін також зумовлена тим, що у вільному обігу (free float) перебувало лише 6,73% розширеного акціонерного капіталу компанії.





Ажіотаж інвесторів викликаний динамічним зростанням показників CXMT на тлі глобального дефіциту чипів пам'яті. За оцінками компанії, її виторг за перше півріччя зросте більше ніж усім разів — до 110–120 млрд юаней, а чистий прибуток складе від 66 до 75 млрд юаней, що дозволить подолати збитковість минулого року. Аналітик Morningstar Цзін Цзе Юй (Jing Jie Yu) зауважив, що стрімке зростання вартості відображає прагнення інвесторів увійти в новий суперцикл ринку пам'яті, однак попередив про ризики переоцінки через експортні обмеження США.





Рекордний дебют CXMT на біржі в Шанхаї демонструє колосальну концентрацію внутрішнього капіталу Китаю навколо ключових гравців напівпровідникової галузі. На тлі посилення технологічних обмежень з боку США Пекін робить ставку на формування повністю незалежного ланцюжка виробництва чипів, а CXMT стає головним національним чемпіоном у сегменті DRAM-памяті для систем AI та інфраструктури дата-центрів.





Вихідний суперцикл на світовому ринку пам'яті та високий попит на обчислювальні потужності дозволяють CXMT швидко нарощувати виторг і заміщувати продукцію закордонних конкурентів усередині країни. Водночас вибухове зростання капіталізації компанії — майже до половини вартості американської Micron — несе в собі ознаки спекулятивної мильної бульбашки. Головними викликами для CXMT у довгостроковій перспективі залишаються обмежений доступ до передового літографічного обладнання та залежність від темпів інвестицій в AI-інфраструктуру на світовому ринку.

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