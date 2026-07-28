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Кількість резидентів Defence City зросла до 45

28 июля 2026 г., 8:25
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Як зазначили у Міністерства оборони, вже 45 українських виробників озброєння отримали статус резидента Defence City – спеціального правового режиму державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Наприкінці травня Defence City об’єднував 31 виробника. Відтоді до спеціального правового режиму долучилися ще 14 підприємств. 

Нагадаемо, Defence City було створено за участі Міністерства оборони для підтримки та масштабування українського оборонного виробництва.

Сукупний кваліфікований дохід 45 резидентів, тобто дохід від продажу озброєння, становить понад 93,5 млрд грн.

«Масштабування Defence City – це перехід до системної моделі розвитку українського ОПК. Уже 45 виробників отримали умови для інвестицій, захисту потужностей і нарощування виробництва. Наше завдання – розширювати цю екосистему та перетворювати державну підтримку на більше української зброї для Сил оборони», зазначила Ганна Гвоздяр, радниця Міністра оборони України.

Зростання кількості резидентів свідчить про затребуваність інструментів підтримки, передбачених спеціальним правовим режимом.

Зазначається, що резидентство у Defence City передбачає податкові та митні стимули, підтримку релокації й захисту виробничих потужностей, обмеження доступу до чутливої інформації, спрощення експортних процедур тощо.

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