SK Group та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство вартістю понад пів трільона доларів

28 июля 2026 г., 9:35

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Промисловий конгломерат SK Group та корпорація NVIDIA оголосили про намір укласти комплексну угоду про стратегічне партнерство вартістю понад 500 млрд дол.





Компанії підписали протоколи про наміри, які охоплюють спільне будівництво AI-фабрик масштабного рівня та довгострокові постачання передових мікросхем пам'яті.





У межах угоди телекомунікаційний підрозділ SK Telecom розгорне в Південній Кореї хмарну інфраструктуру AI Cloud потужністю 2 ГВт. Проєкт базуватиметься на платформі NVIDIA DSX та прискорювачах обчислень архітектури NVIDIA Vera Rubin, оснащених високошвидкісною пам'яттю HBM4 від SK hynix. Введення в експлуатацію першої AI-фабрики заплановане на 2027 рік. Інфраструктура розрахована на обслуговування корпоративних, суверенних та агентних AI-сервісів, а також рішень у сфері фізичного AI в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.





Окремим блоком партнерства стала стратегічна угода між NVIDIA та SK hynix щодо розробки та постачання HBM наступного покоління. Довгостроковий контракт дозволить NVIDIA гарантувати стабільне надходження критично важливих компонентів для своїх прискорювачів, тоді як SK hynix отримає зафіксований ринок збуту під розширення виробничих потужностей. Компанії також спільно оптимізуватимуть архітектуру HBM під задачі навчання великих мовних моделей.





Голова SK Group Че Тхе Вон (Chey Tae-won) зазначив, що в еру AI конкурентоспроможність визначається обсягами виробництва обчислювального інтелекту, а співпраця з NVIDIA має перетворити Південну Корею на глобальний хаб інновацій. Засновник та виконавчий директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) підкреслив, що Південна Корея володіє всіма необхідними умовами — від напівпровідникових технологій до розвинених дата-центрів — для формування наступної хвилі глобального технологічного зростання.





Масштаб оголошеної угоди між SK Group та NVIDIA свідчить про перехід світового ринку AI від локальних експериментів до створення гігантської інфраструктури промислового масштабу. Проєкт потужністю 2 ГВт потребуватиме колосальних енергетичних ресурсів та щільної інтеграції технологічних ланцюжків, що робить альянс розробника графічних процесорів із провідним виробником пам'яті та телеком-оператором вимушеним кроком для досягнення максимальної енергоефективності.





Для NVIDIA ця угода вирішує критичне завдання щодо закупівлі пам'яті HBM4, дефіцит якої залишається головним вузьким місцем у випуску прискорювачів нового покоління Vera Rubin. У свою чергу, SK hynix зміцнює свої позиції у протистоянні з Samsung на ринку HBM, отримуючи фінансові гарантії під капіталомісткі інвестиції. Здатність партнерів реалізувати настільки масштабний інфраструктурний проєкт до 2027 року стане важливою перевіркою для всієї напівпровідникової галузі.

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