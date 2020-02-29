На пути к равновесию

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Годовые результаты работы «Укртелеком» закрепили несколько ключевых тенденций. В условиях снижения спроса на услуги телефонии ставка делается на передачу данных и цифровые сервисы. Поэтому оператор сфокусирован на расширении покрытия оптоволоконной сети и модернизации существующей «медной» инфраструктуры.

Национальный оператор связи «Укртелеком» представил основные результаты работы в 2019 г. Общий доход компании за отчетный период, согласно неаудированной финансовой отчетности, снизился в годовом сопоставлении на 1,4% и составил 6,357 млрд. грн. Выручка от основного вида деятельности – телекоммуникационных услуг – сократилась на 4,1% до 5,288 млрд. грн. На него приходится 83%.

Юрий Курмаз: «Украинская, как и европейская, статистика показывает, что мобильный доступ в Интернет едва ли сможет составить конкуренцию фиксированному. А вот до десятка провайдеров в одном здании – это серьезная проблема»

Лучшую динамику в структуре доходов направления телеком продемонстрировали корпоративные клиенты (рост на 2,5%, до 1,378 млрд. грн.), а худшую – межоператорский бизнес – падение на 14,7% до 571 млн. грн. Потребительский сегмент за год уменьшился на 4,6% и составил 3,339 млрд. грн. На его долю пришлось 63% выручки, а на корпоративный – 26%.

В разрезе видов предоставляемых сервисов, доход от услуг телефонии в минувшем году снизился на 9,1% и составил 2,560 млрд. грн. В то время, как доступ в Интернет продолжает расти и, увеличившись на 6,2%, принес «Укртелекому» почти два миллиарда (43%). Таким образом, на фоне глобального тренда падения интереса к голосовым услугам спрос на передачу данных стабильно повышается.

В корпоративном сегменте оператор на сегодня обслуживает 790 тыс. абонентов телефонии. При этом средний месячный доход с одного (ARPU) составляет 70 грн. Доступом в Интернет от «Укртелекома» пользуются 150 тыс. бизнес-клиентов. Каждый из них приносит 198 грн.

На 1500 юнитов расширилась в прошлом году емкость коммерческого центра обработки данных. Теперь она составляет 5800 юнитов. При показателе утилизации 93%. Количество линий «Облачной АТС» увеличилось на 13% до 20 тыс. Довольно динамично растет спрос на сервис киберзащиты «Анти DDoS» – доход от него за год повысился в 1,5 раза.

Знаковым итогом 2019 г. в сегменте B2B стало установление баланса между сокращающимися доходами от традиционного для оператора направления – голосовых услуг – и растущими от более нового – «цифрового». В то время, как доходы от телефонии снизились за год на 3,6% до 694 млн. грн., выручка от предоставления доступа в Интернет выросла на 7,6% – до 370 млн. грн., от передачи данных на 4,8% – до 184 млн. грн., а от других видов услуг, включая ЦОД и пр. – на 23,5% до 130 млн. грн. Ожидается, что в перспективе трех лет подобного равновесия удастся достигнуть и в сегменте B2C.

Существенно увеличилась в 2019 г. база подключенных объектов социальной инфраструктуры. Медицинских учреждений – на 140% до 484, учебных заведений на 138% до 466, общин на 210% до 227.

В потребительском сегменте по итогам года «Укртелеком» обслуживал 2,3 млн. абонентов телефонии. Средний доход ARPU немного вырос до 58 грн. Услуги передачи данных оператор предоставляет 1,04 млн. клиентов B2C. С показателем ARPU на уровне 100 грн. Доход от телефонии в сегменте B2C снизился на 10,9% до 1,865 млрд. грн., а от Интернета повысился на 6,2% до 1,372 млрд. грн.

Покрытие сети доступа в Интернет увеличилось на 7% до 2420 населенных пунктов. В том числе 280 впервые подключены по оптике (GPON). В рамках развития инфраструктуры в сельской местности в прошлом году было проложено 4 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Благодаря чему 95 тыс. домохозяйств получили возможность подключиться по оптике. Проект реализуется на оборудовании компании Iskratel (Словения), при поддержке SID Banka.

На сегодня доля подключений по «меди» ADSL составляет 60%, «новые» технологии за год выросли на 10% до 40% (из которых 26% – это FTTH, 12% – FTTB, 2% – VDSL). При этом среднее потребление трафика на абонента колеблется от 650 ГБ на гигабитном тарифе, до 84 ГБ на 20 Мбит\с ADSL. Примечательно, что на «быстрой» меди VDSL потребление выше (162 ГБ), чем на оптике в тарифах до 100 Мбит\с (152 ГБ). То есть в ряде случаев такой вид подключения вполне еще конкурентен.

Из-за растущей популярности общения посредством мессенджеров во всем мире снижается спрос на зарубежные звонки. По этой причине выручка «Укртелекома» от международного трафика в прошлом году упала еще на 20,9% до 311 млн. грн. Сократились и все прочие направления B2O.

Зафиксирован рост доходов от коммерческой аренды – на 34% до 291 млн. грн. Однако оператор продолжает нести существенные расходы из-за актов вандализма и кражи медного кабеля. В целом за год зафиксировано 13 тыс. таких инцидентов. В результате чего было повреждено 1,7 тыс. км линий связи. Естественно восстановительные работы подобных масштабов требуют значительных ресурсов. Кроме того, это также провоцирует отток клиентов.

По итогам 2019 г. компания «Укртелеком» продемонстрировала высокий уровень операционной эффективности. Показатель EBITDA вырос на 9,4%, до 1,766 млрд. грн., а соответствующая маржа на 2,8 п.п. до 27,8.

Увеличились капитальные инвестиции на 14% до 692 млн. грн. Причем инвестиционные планы на текущий год не менее масштабные. Как уже упоминалось, главная задача – расширение оптической инфраструктуры, преимущественно в новых для провайдера населенных пунктах. Там, где это целесообразно, проводится модернизация медной.

Интересно, что, несмотря на хайп вокруг темы мобильного доступа в Интернет по технологиям четвертого, а в перспективе и пятого поколений, на сегодня основную проблему для «Укртелекома» представляет высокая конкуренция на рынке фиксированного доступа, где по некоторым оценкам представлены более тысячи провайдеров разного калибра. В условиях демпинга крайне сложно зарабатывать достаточно, чтобы обеспечивать достойное качество подключения и развивать инфраструктуру. Как отметил директор компании, Юрий Курмаз, ссылаясь на результаты исследования McKinsey, на сегодня у среднестатистического украинского потребителя 77% интернет-трафика на смартфон и прочие мобильные устройства идет по Wi-Fi. Опыт других стран только подчеркивает эту тенденцию. Так, в Европе при 99% покрытии домохозяйств сетями LTE, 97% из них используют фиксированный доступ в Интернет и лишь 9,3% – исключительно мобильный. В целом только 6% европейского трафика приходится на сотовые сети. То есть, при очевидных достоинствах мобильного подключения к Интернету, львиная часть трафика проходит по кабелю и ввиду существенно большей пропускной способности последнего в обозримой перспективе такое положение дел едва ли изменится.

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