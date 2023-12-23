Які цифрові продукти мають найбільший попит у бізнес-клієнтів операторів зв’язку?

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Сучасні технології здатні забезпечити суттєву перевагу у конкурентній боротьбі. Оператори зв’язку вже давно пропонують бізнес-клієнтам далеко не лише тільки можливість спілкуватися та обмінюватися даними, а й хмарні сервіси та рішення для віддаленої співпраці, аналітичні інструменти для вивчення клієнтської бази та взаємодії з цільовою аудиторією тощо. Які з них наразі популярні та як розвивається напрямок B2B, розповідають представники провідних компаній.

Ігор Гуменюк

директор департаменту маркетингу та планування компанії «Укртелеком»

Після початку великої війни ринок суттєво змінився. Зокрема скоротився через втрату частини територій. Тож люди та компанії мали шукати способи адаптації, щоб відповідати викликам часу. Мережі зв’язку є одним з інструментів керування бізнесом та державою. Тому форс-мажорні обставини неминуче відобразилися на попиті. Після критичного для всієї країни періоду лютого-квітня 2022 року ми відчули готовність клієнтів будувати короткострокові плани. Рівень активності в другому півріччі став новою нормою, а ключовими вимогами були стійкість та надійність. Гарантованого доступу в інтернет потребували всі індустрії. Тому у 2023 році нам вдалося збільшити кількість нових підключень за основними сервісами та виручку.

«Укртелеком» надає широкий спектр телекомунікаційних послуг для бізнесу. Найбільшу частку становлять послуги доступу до інтернету та передачі даних в корпоративних мережах. При цьому ми залишаємось основним постачальником цифрової та IP-телефонії для бізнесу. Традиційні послуги, побудовані на аналогових технологіях, закономірно переходять в фазу стагнації. Втім деяким споживачам вони все ще потрібні. Важливий напрямок розвитку – розширення оптичного покриття, яке відбувається безперервно. Портфоліо продуктів збільшується завдяки низці партнерських рішень, що відповідають запитам конкретних індустрій. Зокрема, протягом 2022-2023 рр. ми створили лінійку програмного забезпечення для середнього та малого бізнесу, яка дала нам змогу робити клієнтам цікаві пакетні пропозиції.

Кібербезпека будь-якої мережі, або вебресурсу, забезпечується як на рівні інфраструктури, так і на рівні програмного забезпечення. «Укртелеком» має рішення на обох рівнях та велику експертизу в побудові замкнених корпоративних мереж. Протягом останніх трьох років ми відзначаємо зростання запитів на індивідуальні рішення, що містять спеціальні безпекові компоненти.

Хмарні рішення завжди мали свого споживача. Паралельно, ми завжди спостерігали стабільний попит на комплексні рішення щодо центрів обробки даних. З початком повномасштабного вторгнення ми відчули зростання зацікавленості споживачів саме в цьому напрямку.

Оксана Деркач

керівниця відділу рішень для корпоративного бізнесу компанії lifecell

Від початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України наша компанія йшла назустріч абонентам і надавала низку послуг без додаткової оплати, як індивідуальним абонентам, так і бізнесу. Тим не менш, відносно показників 2021 року в сегменті B2B збільшилося використання послуг в роумінгу й обсяги споживання мобільного інтернету.

Фінансові показники ростуть за усіма основними B2B напрямками – GSM, M2M, хмарні рішення, bulk, Big Data. Втім найбільш динамічно розвивається сегмент Big Data. Адже зараз бізнес-клієнтам все більше потрібно чітко розуміти свою аудиторію та слідкувати за тим, як вона змінюється, щоб мати змогу правильно будувати комунікацію з клієнтами, робити прогнози тощо.

Попри війну lifecell продовжив розширювати пропозицію цифрових послуг. Під час війни ми запустили нову технологію передачі голосових викликів – VoWiFi, зробили дистанційними послуги перенесення номера з фізичної SIM-картки на цифрову eSIM у monobank, перенесення номера до мережі lifecell через послугу MNP без відвідування магазину, а також реєстрацію свого номера у застосунку «Мій lifecell» за допомогою цифрових документів у «Дії».

Однією з запроваджених послуг для B2B-клієнтів став новий для України канал для розсилок – RCS, який lifecell запустив у вересні 2022 року. Завдяки RCS-протоколу Android-пристрої можуть обмінюватися повідомленнями та мультимедіа через інтернет. Ця технологія дає значно більше можливостей для бізнесу, ніж звичайна розсилка повідомлень.

Крім того, ми плануємо розвивати бізнес не тільки в телеком-напрямках, а і в суміжних сферах. Наприклад, зараз активно вивчаємо напрямок рішень для агробізнесу.

Оператор пропонує різні рішення для клієнтів, зокрема і з кібербезпеки. Ця пропозиція містить набір сервісів, у першу чергу, спрямованих на: реалізацію заходів щодо захисту систем, мереж та програмних додатків від цифрових атак; моніторинг та запобігання несанкціонованим витокам критичної інформації; відповідність вимогам кращих практик та міжнародних стандартів у сфері інформаційної безпеки (PCI DSS). Такі рішення розробляються індивідуально під потреби та задачі клієнта.

Також навесні 2023 року lifecell відкрив абонентам доступ до веббраузера DefensX з підвищеним рівнем кібербезпеки та захисту облікових даних. Його особливість у тому, що всі вебсторінки, на які переходить користувач, відкриваються «у хмарі», тобто відокремлено від трафіку пристрою та кінцевої точки зв’язку користувача, що забезпечує надійне блокування фрагментів шкідливого коду та потенційних загроз.

За нашими спостереженнями, попит на хмарові рішення серед бізнес-клієнтів стабільно зростає. Ми реагуємо на нього, пропонуючи широкий спектр інноваційних рішень, зокрема, відомий Google Workspace. Цей інтегрований набір інструментів для спільної роботи та комунікації наразі є особливо популярним серед наших клієнтів, і ми бачимо стійке зростання попиту на це рішення на 40% в річному зіставленні.

Крім того, наша послуга «Віртуальна АТС» здобуває популярність серед підприємств, дозволяючи швидко та без додаткових капітальних витрат впроваджувати бізнес-телефонію як в малих домашніх офісах, так і в середніх підприємствах.

Андрій Федоров

директор департаменту бізнес-ринку компанії «Vodafone Україна»

Війна безумовно вплинула на доходи від B2B-послуг. На початку вторгнення наша компанія продовжувала надавати послуги навіть за умови нульового балансу, розуміючи, що доступність зв’язку в ці критичні дні невизначеності була життєво необхідною – для порятунку бізнесів, для прийняття оперативних рішень. Суттєвий вплив на динаміку показників також чинила масова міграція, припинення та закриття частини бізнесів. Протягом 2022 року доходи від послуг для корпоративних клієнтів знизились. Та вже цього року вони повернулись на довоєнний рівень. А в другому півріччі Vodafone відзначає зростання доходів відносно 2021 року.

В той час, як доходи від традиційних послуг мобільного зв’язку – дзвінків та інтернету – лише повернулись на довоєнний рівень, напрямок цифрових продуктів показав двоцифровий приріст. І це дуже хороша ознака поступового повернення українських підприємств до розвитку. Про це зокрема свідчать обсяги кредитування та залучення нових клієнтів.

Ми бачимо це з характеру та обсягів споживання двох наших цифрових напрямків.

По-перше, попит на послуги скорингу – оцінювання кредитоспроможності клієнта на основі аналізу big data, які Vodafone надає фінансовим установам – зростає з середини 2023 року. Це означає, що цього року населення вже більш впевнено дивиться в майбутнє, звертаючись за кредитуванням, а для бізнесу це – збільшення товарообігу. Також це зростання ВВП та бази оподаткування для держави.

Другий індикатор – пожвавлення попиту на big data аналітику як інструмент для залучення нових клієнтів та розвитку: цифровий портрет клієнта і таргетований пошук нових споживачів серед подібної аудиторії, геоаналітика – стабільне зростання тренду збільшення попиту на ці сервіси однозначно говорить про пожвавлення українського бізнесу. Відповідно, дозволяє нам сподіватись і на подальше зростання попиту на послуги зв’язку для бізнесу.

Традиційні послуги зв’язку продовжують мати найбільшу вагу в структурі доходів B2B – це нормально, адже це наш core-бізнес. Разом з тим найбільшу динаміку маємо у напрямках big data, скорингу, тригерних розсилок та хмарних сервісів. Доходи від хмарних послуг зросли цього року більше, ніж втричі – відповідно до збільшення кількості клієнтів.

Повномасштабне вторгнення підсвітило цікавий тренд: якщо ми відчули коливання кількості абонентів-людей – з початком війни абонбаза знижувалась, а в липні 2023 року ми побачили тенденцію до її збільшення, то кількість абонентів-машин весь цей час залишалась стабільною. Тобто коли компанії втрачали частину персоналу – через міграцію, перехід частини співробітників в лави ЗСУ, вимушені скорочення, техніка залишалась і продовжувала працювати – IoT-підключення виявились більш стабільними.

Ми маємо величезний досвід протистояння кіберзагрозам, адже ми – бізнес великих даних. Щомісяця через наші мережі проходить понад 100 петабайтів даних. Тому за останні півтора року оператори зв’язку перетворилися на стратегічну ціль ворога. З 24 лютого 2022 року Vodafone відбив понад 240 масованих кібератак.

Запорука ефективного захисту – це багаторівнева система захисту від кіберзагроз. Ми створили таку систему для себе, перевірили її ефективність в дії та наразі впроваджуємо як послугу для наших клієнтів.

Попит на такі послуги є і з початком повномасштабного вторгнення він посилюється. Компанії оцінюють ризики через можливі зовнішні втручання в роботу підприємства і все більше клієнтів доходять висновку щодо переваг кіберзахисту.

Значно збільшився з початком повномасштабного вторгнення попит на послуги ЦОД. Перша велика хвиля нових клієнтів прийшла в першій половині 2022 року – це були компанії з окупованих територій сходу та півдня України, з Київщини, які змушені були терміново релокуватись. Для одного з корпоративних клієнтів з окупованої тоді Київщини наші фахівці буквально по крихтах відновлювали інфраструктуру компанії по жорстких дисках робочих комп’ютерів, які співробітники змогли вивезти з окупації.

Друга хвиля розпочалась із регулярними тривалими відключеннями електроенергії. Забезпечити повноцінну стабільну роботу in-house виявилось набагато важче і дорожче, ніж делегувати це комерційним ЦОДам.

Хмарні послуги вже давно перейшли з категорії екзотики до базових послуг й приносять 60% доходів. Сьогодні практично неможливо знайти бізнес, який не потребував би таких послуг: серед наших клієнтів є представники будь-якої галузі – від енергетичних підприємств і держустанов до мережі кав'ярень.

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