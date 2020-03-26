Как карантин отразился на потреблении трафика?

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Введение, а теперь и продление карантина, связанного с пандемией коронавируса, существенно изменили привычный уклад – многие компании вынуждены были перевести сотрудников на дистанционный режим работы из дома. Мы спросили ведущих провайдеров и операторов связи, как это повлияло на их инфраструктуру и работу.

Антон Дзюбенко

СЕО компании «Воля»

Во время карантина увеличилось количество потребляемого видеоконтента. В течение месяца мы наблюдаем стремительный рост трафика на разных участках сети. Дневной трафик в будние дни относительно февраля повысился примерно на 30%. Это не критично, т.к. сеть рассчитана из учета максимальной утилизации в ЧНН (час наибольшей нагрузки), который наступает с 19:00 до 22:30, т.е. работать днем это не мешает. По сравнению с суммарным трафиком в ЧНН всех городов в феврале рост по состоянию на 22.03.20 составил 11-15%.

Хотя нагрузка на сеть выходит за рамки плановой, рост потребления пока не повлиял на качество и надежность услуг. Наши инженеры постоянно отслеживают ситуацию, и мы предпринимаем возможные меры для упреждения перегрузок.

Мы полностью поддерживаем введение карантинных мер в стране. И верим, что такие действия помогут преодолеть пандемию. В тоже время, хотелось бы, чтобы этот сложный период поскорее завершился, и мы вернулись к привычной жизни. А пока мы стараемся помочь нашим абонентам провести время дома максимально комфортно и предлагаем бесплатный доступ ко всем телеканалам, а также к нашим VOD-сервисам – онлайн-кинотеатрам «Воля Сinema».

Сейчас приоритетными для нас являются вопросы безопасности людей и непрерывное функционирование бизнеса. Для этого уже сейчас бОльшая часть обслуживания выполняется удаленно. Мы приостановили работу «Центров продаж и обслуживания», но абоненты могут использовать наши дистанционные сервисы, контакт-центр также работает в обычном режиме.

Наши техники, в силу специфики их работы, должны выходить «в поля» и работать на линии и в квартирах абонентов, чтобы подключать услуги и устранять неполадки. Для них закуплены антисептики и респираторные маски.

Компания организовала корпоративный транспорт для сотрудников, которым необходимо приезжать в офис. Они также обеспечены средствами индивидуальной защиты, а в офисных помещениях в достаточном количестве есть антисептические средства, проводятся частые влажные уборки и проветривание.

В случае продления карантина будем действовать по уже налаженной эффективной схеме, благодаря которой, с первых дней изоляции, нам удалось добиться баланса – обеспечивать безопасность сотрудников и предоставлять качественные телеком услуги нашим абонентам в полном объеме.

Денис Казван

керівник департаменту корпоративних комунікацій компанії lifecell

Загалом з початку карантину голосовий трафік в мережі lifecell зріс в середньому на 24%. Що стосується дата-трафіку спостерігається невелике органічне зростання, пов’язане швидше за все з тим, що українці залишаються вдома й активно користують Wi-Fi.

Що стосується бізнес-клієнтів – все залежить від специфіки і розміру бізнеса. В основному бачимо, що великий бізнес активізується і намагається утримати попередні обсяги, малий бізнес мінімізує витрати. Частина клієнтів скоротила рекламні активності (крім тих, хто має можливість продавати онлайн), деякі великі компанії збільшили кількість ліній для використання співробітниками, які тепер працюють дистанційно.

Зростання трафіку не критичне, бо у святковий період (Новий рік, наприклад), мережа витримує значно більші навантаження. lifecell готова до підвищених навантажень під час карантину. Наші технічні фахівці контролюють пікові навантаження на мережу і готові за необхідності провести роботи по розширенню каналів передачі даних та здійснити додаткові налаштування мережі. Компанія надаватиме абонентам якісний зв‘язок і мобільний інтернет в умовах зростання споживання дата-трафіку та буде забезпечувати безперебійну роботу всіх сервісів. Щодо рекомендацій ЄС і завантаженості каналів передачі даних – це передусім стосується фіксованих мереж.

З 16.03.20 центральний і регіональні офіси lifecell переведено на віддалену роботу з повним збереженням заробітної плати та пільг працівникам. Співробітникам заборонено відвідувати офіс, за виключенням критичних випадків та за умови дотримання основних вимог захисту. В компанії кілька років тому організована можливість віддаленої роботи з підключенням всіх внутрішніх платформ і сервісів, тому дистанційна робота не створила суттєвих незручностей для співробітників. Крім того, в компанії запроваджено систему електронного документообігу «Вчасно» та електронний підпис Mobile ID, що дозволяє нам продовжувати підписувати всі необхідні документи та обмінюватись ними з партнерами.

Владимир Лутченко

технический директор компании «Датагруп»

С момента введения карантина мы наблюдаем рост интернет-трафика. При этом общий трафик увеличился на 10-15%, появилось много запросов от клиентов на помощь в организации удаленных рабочих мест, на консультации по настройке оборудования, программного обеспечения и т.д. – все это связано с работой из дома. Также изменился график суточного потребления интернета: если раньше четко прослеживался пик объемов трафика в вечернее время, то сейчас выросло потребление в течение всего дня, и график «сгладился». У наших абонентов-физлиц рост потребления в основном произошел за счет интерактивного телевидения. Таким образом, развлекательный контент помогает организовать досуг на карантине.

У корпоративных клиентов в связи с карантином мы наблюдаем спрос на расширение каналов передачи данных, интернет-каналов. Это связано с организацией удаленного доступа для сотрудников. Также часть компаний (ТРЦ, рестораны, кинотеатры), которые попали под ограничения на время карантина, были вынуждены временно приостановить потребление телеком-услуг.

Наша инфраструктура готова к росту трафика, утилизация междугородних и международных каналов находится под круглосуточным мониторингом, и в случае необходимости емкости без промедления расширяются. Еще в прошлом году в компании начался масштабный проект по модернизации сети, который, кроме всего прочего, предусматривал и меры по устранению узких мест в сети. Поэтому на сегодня мы имеем достаточный запас прочности и готовы к изменениям в потреблении трафика.

Мы уже видим, что многие из наших клиентов пострадали – например, рестораны, кафе, магазины в ТРЦ и т.д. Некоторые корпоративные клиенты уже работают над планом по сокращению затрат, а некоторые, как упоминалось ранее, расширяют свои каналы передачи данных. Но мы понимаем, что в любом случае украинская экономика войдет в рецессию. И пока непонятно, насколько продолжительной она будет.

Мы также готовы и к обострению ситуации – принимаем все меры для того, чтоб наши клиенты не испытали проблем со связью даже при условии продления карантина или введения более жестких мер по его соблюдению. Наш контакт-центр работает в обычном режиме, а специалисты по поддержке корпоративных клиентов всегда готовы отвечать на телефонные обращения.

Виктория Павловская

пресс-секретарь компании «Vodafone Украина»

Наш анализ динамики трафика с началом карантина показывает, что люди не перешли в режим выходных. График активности в интернете такой же, как в обычные рабочие дни. Кроме мессенджеров и Facebook, увеличился трафик таких ресурсов, как онлайн кинотеатры, игровые порталы, «Википедия». Уменьшилcя трафик в Instagram – можем предположить, что вниманием переключилось в ленту Facebook.

Дата-трафик сохраняется на прежнем уровне, существенного роста не наблюдается. Что предсказуемо – массовый переход на удаленный режим работы исключил привычный онлайн по дороге на работу и обратно – потоковое видео, музыка, социальные сети. А рабочая интернет-активность перетекла с рабочего Wi-Fi на домашний.

Отрицательной динамики нет за счет увеличения общения в мессенджерах, социальных сетях – на период карантина Vodafone отключил плату за услугу Online Pass безлимитный доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам.

Показатели качества 3G/4G не изменилось, сеть работает безотказно.

Естественно, введение карантина внесло некоторые корректировки в работу наших офисов. Однако не повлияло на работоспособность компании в целом. Мы давно практикуем и хорошо умеем пользоваться средствами удаленной работы (ведь мы сами обеспечиваем их доступность для наших клиентов), у большинства наших сотрудников есть возможность работать вне офиса – благо технологии это позволяют – все наши рабочие места находятся в облаке, защищенный доступ к ним возможен с любого устройства в любом месте, в том числе из дома. Поэтому 80% коллег сейчас спокойно работают удаленно. Конечно, ситуация в стране меняется ежечасно, поэтому делать какие-либо прогнозы сейчас рано.

Василий Пантов

директор по качеству сети компании «Киевстар»

Существенных нагрузок на сеть с началом карантина мы не видим. Структура трафика немного изменилась, что ожидаемо. По сравнению с «докарантинным» периодом использование фиксированного интернета в часы наибольшей нагрузки выросло на 11-13%, кумулятивно увеличился на 20-22%. Также повысились объемы мобильного голосового трафика – примерно на 17%. А вот потребление мобильного интернета остается на прежнем уровне. По сравнению с предыдущим периодом мобильный дата-трафик вырос на 1-2%. Это ожидаемые изменения, ведь абоненты в домашних условиях больше пользуются фиксированным интернетом и голосовой связью.

Кроме того, «Киевстар» в последнее время предоставил много благ для клиентов, чтобы они могли работать, отдыхать и учиться, не покидая своих жилищ. Например, для абонентов, которые пользуются сервисом «Киевстар ТВ», компания открыла доступ к новостным, развлекательным, детским каналам. Также к услугам абонентов видео библиотека из 7000 фильмов и сериалов. Все это без дополнительной платы. Для абонентов мобильной связи действует нетарифицируемый доступ к «горячим линиям», где можно узнать информацию о коронавирусе. Бизнес-клиенты получили возможность пользоваться инструментами для удаленной работы без абонплаты. На очереди и другие предложения.

Сеть «Киевстар» справляется с ростом трафика и сохраняет качество услуг. Не смотря на то, что большинство сотрудников работает удаленно, все службы, от которых зависит «здоровье» сети, находятся на своих рабочих местах. Сотрудники обеспечены транспортом, защитными средствами, всем, что необходимо для безопасной работы. Мониторинг качества сети работает в круглосуточном режиме. Это позволяет нам предвидеть возможные точки повышенной нагрузки и оперативно расширять каналы связи.

Юрий Швец

коммерческий директор национального телеком-оператора Vega

По сравнению с периодом до карантина, загрузка каналов начинает расти гораздо раньше и уже в первой половине дня достигает пиковых значений. В вечернее время снижение активности клиентов происходит, как и ранее, около 22:00. Это объясняется тем, что большинство компаний перешло на удаленный режим работы, и сотрудники активно генерируют интернет-трафик с началом рабочего дня, а после завершения работы плавно переходят на «домашний» профиль пользователя. Таким образом, объем трафика увеличился примерно вдвое. Пиковое значение потребления трафика выросло примерно на четверть.

Поскольку наша компания усовершенствовала инфраструктуру и перевела сети с медных технологий на оптические, наши каналы передачи данных и современное телеком оборудование сейчас успешно справляются с нагрузкой. Еще в прошлом году мы модернизировали коммутаторы, интегрировали новое IP-MPLS ядро сети, успешно выполнили миграцию ресурсов и услуг на маршрутизаторы нового поколения.

Магистральная IP-MPLS сеть компании Vega построена на базе оборудования компании Cisco, предоставляет и поддерживает значительный и постоянно растущий список услуг по передаче данных, голоса и видео. Конвергентная сеть Vega является масштабируемой, безопасной и готова поддерживать перспективные услуги.

Также ранее, для расширения емкости магистральных сетей Vega, в восточном и западном направлениях мы построили новые трассы на основе DWDM оборудования компании Ericsson. Система спектрального уплотнения с высокой плотностью позволяет организовать на одной паре оптических волокон от 40 до 80 каналов. В зависимости от уровня оборудования, канал (лямбда) может обладать пропускной способностью от 125 Мбит/с до 200 ГБит/с. Мы хорошо готовы к трендам изменения профиля потребления интернет-трафика и не испытываем сложностей в связи с увеличением доли «тяжелого» контента.

Ситуация с COVID-19 оказалась неким триггером для рынка. События последних недель запустили и ускорили механизмы изменений во всех сферах деятельности человека, стали поводом переосмыслить подходы к ведению бизнеса и ускорили процессы трансформации. Мы оперативно осуществили перевод большинства функций на дистанционную работу абсолютно без ущерба для качества сервисов. И сейчас, по сути, открываются дополнительные возможности и формируется новая бизнес-модель. Понимая особую важность телекоммуникаций в такой непростой период, наша компания делает все возможное, чтоб связь была надежной и доступной. Мы усилили онлайн поддержку и контроль над работой оборудования. Для новых и существующих абонентов мы подготовили специальные выгодные предложения.

Михайло Шуранов

директор з корпоративних комунікацій «Укртелеком»

«Укртелеком» продовжує працювати в штатному режимі, надаючи телекомпослуги мільйонам абонентів у всіх регіонах країни. Разом з цим, для запобігання поширення коронавірусу COVID-19, відповідно до звернень влади щодо заходів з протидії поширенню коронавірусу в Україні та рекомендацій ВОЗ, «Укртелеком» тимчасово припинив фізичний прийом абонентів у своїх «Центрах обслуговування», а частина співробітників – понад п’ять тисяч працівників з різних підрозділів – переведені на віддалену роботу, з дому. У зв’язку з карантином «Укртелеком» виконує ремонтні роботи до приміщення замовника/ абонента, за винятком важливих соціальних об’єктів.

Щодо навантаження, то його надмірне зростання можуть відчути оператори, абоненти яких сконцентровані в мегаполісах. «Укртелеком», інтернетом якого користуються у понад 2420 населених пунктах країни, готовий до зростання навантаження. В тому числі завдяки модернізації своєї інфраструктури, високошвидкісній опорній волоконно-оптичній мережі, своїм прикордонним телекомунікаційним переходам на міжнародні телекоммережі і високому ступеню резервування телекомобладнання. Це робить мережу більш гнучкою, готовою до збільшення навантажень. Варто зазначити, що абоненти стали помітно активніше користуватися інтернетом. Як свідчить аналіз інтернет-трафіку, у середньому домашній користувач інтернету за тиждень споживає майже на 30% більше, ніж до оголошення карантину. Зміни в обсягах споживання жодним чином не впливають на роботу мережі оператора – всі послуги надаються в повному обсязі.

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