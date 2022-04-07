Як за умов війни змінилась робота телеком-операторів?

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Повномасштабне російське вторгнення змінило життя всіх українців. Але, мабуть, не буде перебільшенням сказати, що без зв’язку людям було б набагато важче. Тому ми звернулись до провідних телеком-операторів з питаннями як війна вплинула на їх роботу та бізнес, та яких зусиль коштує підтримання таких необхідних для країни та громадян сервісів.

Ольга Дейнега

GR директор компанії «Vodafone Україна»

З 24 лютого Vodafone не припиняв роботу ні на одну хвилину. Усі сподівалися, що найгірший сценарій повномасштабного російського вторгнення не здійсниться. Але все ж компанія завчасно вжила заходів, щоб мати можливість працювати в надзвичайній ситуації. Vodafone розробив план швидкого реагування на можливі інциденти та проблеми, збільшив пропускну здатність мережі та протестував стійкість мережі до екстремальних навантажень; організував резервні канали транспортної мережі в Україні та за її межами; забезпечив додаткове постачання мережевого обладнання та запчастин, щоб уможливити оперативне проведення ремонтних робіт.

Протягом березня у зоні бойових дій інфраструктура компанії була серйозно пошкоджена. Однак завдяки ретельному плануванню, готовому плану швидкого реагування, резервному копіюванню мережі та наявному обладнанню, включаючи ПБС та дизельні генератори, інженерам компанії вдається швидко відновлювати роботу мережі там, де це можливо.

Надзвичайно високий рівень скоординованості та ефективна співпраця з вендорами, партнерами, Vodafone Global, урядом, іншими операторами також допомагає підтримувати стабільну роботу мережі.

Усі співробітники працюють і отримують зарплатню згідно зі звичайним графіком виплат. Скорочень не передбачається, адже компанія зараз працює у посиленому режимі, кожні руки потрібні. У перші дні війни ми достроково виплатили співробітникам частину річної премії – щоб підтримати у скрутний час.

Наразі вивчаємо можливості релокації. Та ще з 2014 року в компанії реалізована концепція віртуальних робочих місць, яку ми успішно використовували протягом карантинів під час пандемії коронавірусу. Усі співробітники бек-офісу мають змогу працювати віддалено, із захищеним доступом до віртуального робочого місця. Тому з перших днів війни вдалось оперативно організувати роботу в надзвичайних умовах. Отже, у співробітників є можливість знаходитись у безпечному місці і продовжувати працювати. Додатково підсилили роботу контактних центрів, адже навантаження на службу підтримки клієнтів зросло у четверо.

Поступово поновлюємо роботу роздрібної мережі – у тих містах, де це безпечно. Сьогодні працює вже близько 300 магазинів у 24 областях України, у тому числі 10 у Києві.

Наразі у пріоритеті забезпечення стабільної роботи мережі та підтримка ефективної роботи бізнесу. Саме тому важливо, щоб клієнти повертались до сплат за послуги. Ми свідомо відключили тарифікацію для багатьох у перший місяць, щоб допомогти людям впоратись з першим шоком, але зараз просимо повертатись до сплат, тому що за рахунок цих коштів ми відновлюємо мережу та продовжуємо допомагати тим, хто лишається у критичних ситуаціях.

Попри значний негативний вплив війни на наш бізнес, компанія стабільно працює. З перших днів війни ми запустили масштабну програму підтримки клієнтів, щоб допомогти людям і бізнесу вижити в найкритичніший час і залишатися на зв’язку навіть при низькому або нульовому балансі як в Україні, так і в роумінгу. За виключенням зон, де ведуться активні бойові дії, ми спостерігаємо стабілізацію ситуації – клієнти поступово відновлюють регулярні платежі, розраховуємо що ця тенденція призведе до повної нормалізації за результатами другого кварталу.

У компанії є досвід роботи в різних надзвичайних обставинах. За цей місяць інженери Vodafone навчились ще й відновлювати зв’язок за допомогою супутникового резервування мережі та організовувати нову логіку роботи транспортних мереж в обхід ушкоджених вузлів зв’язку за лічені години в умовах бойових дій. Мобільний зв’язок та інтернет є критичною інфраструктурою. Підтримувати їх, забезпечувати стабільну роботу мережі – це стратегічне завдання. Це бачення повністю розділяє держава та колеги по ринку. Тому сценарій один – продовжувати забезпечувати роботу мережі.

Наталія Дороніна

директорка з підтримки бізнесу компанії lifecell

З початку активної фази військової агресії рф, lifecell продовжує працювати та забезпечувати зв’язком своїх абонентів. Наші працівники та підрядники ремонтують пошкоджене окупантами обладнання, іноді ризикуючи власними життями. Компанія виконує свої зобов’язання перед партнерами.

Як і багато брендів, lifecell призупинила більшість рекламних активностей. В соціальних мережах просуваємо пости із важливою інформацією для абонентів – про нарахування пакетів послуг абонентам в Україні та за кордоном та корисні послуги, які допоможуть залишатися на зв'язку з близькими.

Від початку локдауну в березні 2020 року більшість наших офісних співробітників працюють віддалено. Під час війни працівники також виконують свої робочі обов’язки не з офісів, а з безпечних місць.

lifecell забезпечує мобільний зв'язок, тобто є критичною інфраструктурою. Звичайно, в компанії був заздалегідь розроблений план дій на випадок збройної військової агресії, який коригується постійно для збереження працездатності підприємства. Та частина співробітників, які працювали віддалено з 2020 року, продовжують працювати з дому чи виїхали в безпечні регіони. За необхідності співробітники, які залучені в обслуговуванні мережі та її контролі, відвідують офіси в тих містах, де це безпечно.

Також, ще до початку війни частину обладнання було перевезено з потенційно небезпечних регіонів на захід країни.

lifecell не перевозить свої офіси та співробітників за кордон, бо наші послуги надаються в Україні. Але якщо співробітники приймають рішення про тимчасову релокацію в Україні чи за кордон, компанія сприяє та допомагає працівникам розв'язувати питання, пов’язані з переїздом, компенсує частину витрат, пов’язаних з орендою житла.

В перші дні війни тим нашим співробітникам, які опинилися в зоні активних обстрілів чи активних воєнних дій, було надано тимчасове житло. Відділ корпоративної безпеки активно допомагав співробітникам та їх сім’ям евакуюватися із гарячих точок та переїжджати в більш безпечні регіони України.

Наразі співробітники lifecell отримують зарплату в повному обсязі. Надалі ми також плануємо продовжувати виконувати всі наші зобов’язання з виплати заробітної плати перед командою.

Окрім цього, lifecell також здійснює додаткові виплати тим працівникам, які, ризикуючи життям, підтримують працездатність мобільної мережі та відновлюють пошкоджене окупантами обладнання в небезпечних умовах під час війни. Також, компанія виплатила матеріальну допомогу співробітникам, які не отримували ніяких додаткових виплат протягом останніх трьох місяців та не мали, так би мовити, певної «фінансової подушки» (переважно нещодавно найняті працівники).

Наразі ми зосереджені на своєму основному завданні як мобільного оператора, – на забезпеченні якісним мобільним зв’язком своїх абонентів по всій території України та за її межами в роумінгу. Наші технічні спеціалісти роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати зв’язок після пошкоджень. Ми надаємо своїм абонентам низку послуг без додаткової оплати, тому що розуміємо, наскільки важливо людям під час війни залишатися на зв’язку з рідними та близькими.

Світлана Кончаніна

керівник департаменту із залучення та розвитку талантів компанії «Київстар»

«Київстар» продовжує працювати по всій Україні та робить все можливе, щоб абоненти та бізнес-клієнти залишалися зі зв’язком – з рідними, друзями, колегами, партнерами. Пріоритетом для нас стала підтримка клієнтів, яким важливо залишатися на зв’язку. Навіть за умови, що вони зараз не можуть оплатити свій рахунок. Для всіх охочих ми відкрили доступ до новин, навчального та розважального контенту для дітей у «Київстар ТБ».

Ми турбуємося не лише про клієнтів в Україні, а й роумінгу. З першого дня вторгнення росії ми почали нараховувати їм бонуси для безоплатного спілкування, загалом надали понад 300 млн грн бонусами. А віднедавна зробили внутрішні тарифи «Київстар» доступними у роумінгу в 9 країнах, де перебуває найбільше наших абонентів.

Ми розуміємо, наскільки важливо бізнесу й державним структурам продовжувати свою роботу, щоб забезпечувати населення, військових, а також інші компанії необхідними їм товарами, послугами, обладнанням, продуктами тощо. І яку роль в усіх цих процесах відіграє зв’язок, доступ до інтернету та різних технологічних рішень. Тому «Київстар» залишається надійним партнером, а технічні спеціалісти компанії, попри складні умови, постійно відновлюють роботу мережі й обладнання на ділянках, де були пошкодження, як тільки для цього з’являються умови.

Також на підтримку бізнесу під час війни «Київстар» безоплатно надає компаніям можливість користування сервісом електронного документообігу Star.Docs, адже з оформленням, підписанням та логістикою паперових документів зараз виникає багато складнощів.

Крім того, ми допомагаємо компаніям в нових для них умовах організувати чи оптимізувати IT-інфраструктуру та бізнес-процеси за допомогою хмарних технологій; підключаємо рішення з кібербезпеки; надаємо сервіси, які дозволяють працівникам працювати з будь-якого місця та виконувати спільні завдання тощо.

«Київстар» вже перерахував 20 млн грн благодійної допомоги військовим, лікарням та літнім людям. Також оператор ініціював запуск короткого номера 88009 для підтримки військовослужбовців. Кожен абонент передплаченого зв'язку «Київстар» та «Vodafone Україна» може надіслати за цим номером SMS-повідомлення з будь-яким текстом і 10 грн з його мобільного балансу буде відправлено в БФ «Повернись живим».

«Київстар» забезпечує послуги мобільного та фіксованого зв’язку для понад 26 млн абонентів. Ключовим пріоритетом в умовах військових дій є безпека 4-тисячного колективу та безперервність надання послуг. План дій розробляв антикризовий комітет, до складу якого входять представники різних напрямків бізнесу. Наразі можна сказати, що план спрацював. Компанія працює, надає послуги, підтримує колектив та в різний спосіб підтримує державу.

Для створення безпечних умов роботи «Київстар» завчасно підготував місця тимчасового перебування співробітників на Заході країни. Та буквально за кілька днів від початку бойових дій програма підтримки співробітників стала більш місткою, нині вона складається з таких напрямків як фінансова підтримка; координація дій та допомога з переміщенням; психоемоційна підтримка; надання першої медичної допомоги; безпека роботи.

Компанія надає координаційну підтримку та допомогу щодо релокації співробітників. Понад 200 родин співробітників (близько 1000 осіб) отримали тимчасове місце проживання в більш ніж 40 країнах світу.

«Київстар» надає матеріальну підтримку при релокації та частково компенсує оренду житла. Співробітники переміщуються власними силами. Аби скоординувати їхні дії, зорієнтувати з маршрутами руху, вибором транспорту, проінформувати про наявність житла, правилами перетину кордону тощо колеги HR департаменту створили «Координаційний центр». Існують 11 окремих чатів для колег, які перебувають в різних країнах, метою яких є створення спільноти взаємодопомоги робітникам та їхнім родинам. Окремим напрямком допомоги є юридична підтримка наших працівників, які наразі перебувають за кордоном.

Щоб підтримати співробітників матеріально, «Київстар» пришвидшив процедуру виплати річної премії. Також передчасно та у повному обсязі компанія виплатила зарплату за лютий, та надає співробітникам матеріальну допомогу.

Таким чином, наші пріоритети: безпека співробітників та безперервне надання послуг. Всі зусилля сфокусовані на тому, щоб максимально підтримати колектив, українців, країну в ці складні часи.

Найгарячіша робота дісталась співробітникам технічної функції та інженерам на місцях, які практично цілодобово працюють на відновлення пошкоджень, забезпеченням пальним для роботи комутаційних центрів. При цьому «Київстар» продовжує будувати нові базові станції.

Щодо офісних співробітників – ми вже два роки працюємо в гібридному форматі роботи. Більшість людей і до війни працювали віддалено. Крім основної роботи, волонтеримо. Так, нещодавно «Київстар» долучився до державної «гарячої лінії 1545» «Урядового контактного центру» (УКЦ). Більш ніж 90 наших колег стали волонтерами, які працюють зі зверненнями українців з екстрених та гуманітарних питань в умовах.

Компанія повинна працювати, підтримувати економіку, сплачувати податки, виплачувати зарплату співробітникам. Кожна функція діє відповідно до вимог часу та на користь бізнесу.

Михайло Шуранов

речник компанії «Укртелеком»

Звичайно ми були знайомі з теорією воєнних протоколів регулювання роботи підприємств телекомунікацій, але ніколи не думали, що доведеться застосовувати їх на практиці. У 2014 році росія анексувала Крим і розпочала свою гібридну війну на Донбасі та Луганщині. Це дало нам можливість, хоча й небажану, отримати досвід управління під час війни, коли ми були змушені переналаштовувати наші мережеві операції, втративши фрагменти інфраструктури в зоні бойових дій. Минулого року ми запустили «Центр операційної безпеки» у відповідь на численні кібератаки. Пандемія Covid 2020-2021 підготувала нас до дистанційної командної роботи.

Ремонтні бригади працюють. Звісно, що безпека працівників – пріоритет, тому ми дбаємо про це. Компанія концентрує зусилля на підтримці роботи мережі та забезпеченні зв’язком всіх клієнтів, надаючи пріоритет сервісам ЗСУ та важливим соціальним об’єктам. Якщо говорити про абонентів, то компанія тимчасово не припиняє надання послуг абонентам, які не змогли вчасно сплатити за послуги, надаючи їм сервіси у кредит.

Ми надаємо підтримку, у тому числі фінансову, ЗСУ і теробороні. За 30 днів війни ми направили понад 19 млн грн фінансової допомоги. Виконуємо зобов’язання компанії перед державним бюджетом і ключовими партнерами-контрагентами, що постійно залучені для підтримки та відновлення надання послуг, бо знаємо наскільки це зараз важливо.

Постійно й ефективно співпрацюємо з «Держспецзв'язком», виконуючи відповідні завдання.

Варто додати, що однією з найважливіших характеристик цього періоду для всіх нас стала єдність усіх ключових провайдерів телекомунікацій в Україні. Слова «конкуренція», «ARPU», «частка ринку», «абонентська база» були вилучені з нашого щоденного корпоративного словника. Нас усіх об’єднує одна місія – підтримувати нашу країну «підключеною до мережі» за будь-яких обставин та наближати її до неминучої перемоги. Ми разом з «Київстар», «Vodafone Україна», Tenet, EuroTransTelecom та іншими у тісній взаємодії забезпечуємо зв’язок по всій Україні.

Як я вже казав, наш пріоритет – це безпека працівників і їх сімей. Чимало наших колег з родинами опинилися у місцях бойових дій і вимушені покидати свої домівки, евакуюватися. На жаль, один наш співробітник загинув, кілька отримали поранення, багато евакуйовано або переміщено, з кимось ми з нетерпінням чекаємо на зв'язок, який відсутній протягом певного часу.

Ми підтримуємо і допомагаємо колегам чим можемо. Активно використовуємо свої приміщення для гуманітарних потреб, організовуючи прихистки для евакуйованих працівників та їхніх сімей у Кропивницькому, Полтаві, Хмельницькому, Ужгороді, Львові, Чернівцях, Яремчі, Івано-Франківську.

Тисячі колег по всій країні задіяні у різних гуманітарних та волонтерських активностях. Вони готують приміщення для приймання людей, які змушені тимчасового покидати свої домівки, зустрічають їх та розселяють, забезпечують їжею тощо.

Наші співробітники працюють у режимі 24/7, часом у надзвичайних умовах, забезпечуючи роботу мережі та відновлюючи надання послуг.

«Укртелеком» спрямовує всі наявні зусилля на забезпечення фінансової стабільності бізнесу, насамперед на виплату заробітної плати співробітникам. Ресурси компанії максимально зосереджені на тому, щоб підтримати працівників. Менеджмент вирішив повністю відмовитися від заробітної плати у березні. Це вимушена і тимчасова міра задля забезпечення сталої роботи мережі, фінансової підтримки ЗСУ та виконання зобов’язань компанії перед державним бюджетом та ключовими партнерами-контрагентами, що постійно залучені для підтримки й відновлення надання послуг.

Фінансові збитки бізнесу вже зараз становлять понад мільярд гривень. Це порядок суми. Але ми є інфраструктурним оператором, який забезпечує зв'язок для ЗСУ, соціальних і адміністративних об'єктів. Тож ми продовжуємо працювати, забезпечуючи зв’язком абонентів, дбаючи про безпеку працівників, роблячи свій внесок в економіку країни та підтримуючи наших захисників.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист