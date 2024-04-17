Micron почав першим випуск QLC NAND з більш ніж 200 шарами

17 апреля 2024 г., 9:25

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Компанія Micron Technology оголосила, що її 232-шарова QLC NAND вже запущена в масове виробництво і поставляється в деяких твердотільних накопичувачах Crucial. А також в масових партіях для корпоративних систем зберігання даних і в зразках для OEM-виробників ПК в твердотільних накопичувачах Micron 2500 NMVe.



Виробник зазначає про найкращу в галузі бітова щільність - на 28% компактніша за найновіші продукти провідних конкурентів.



Також наголошується про найкращу в галузі швидкість вводу/виводу NAND 2400 Мбіт/с, що на 50% вище, ніж у попереднього покоління.



Серед іншого у нового накопичувача на 24% вища швидкість читання даних та на 31% вища продуктивність програмування у порівняно з попереднім поколінням.



«232-шарова QLC NAND-пам’ять Micron є ключовим компонентом нашого модуля DirectFlash великої ємності, - зазначив Білл Серрета (Bill Cerreta), генеральний директор підрозділу Hyperscale в Pure Storage. - Завдяки інновації NAND від Micron, Pure Storage може зробити ще один крок на шляху до заміни всіх жорстких дисків в центрах обробки даних до 2028 року».



Вже друге покоління поспіль компанія Micron першою випускає клієнтські твердотільні накопичувачі NVMe на базі технології QLC з найбільшою кількістю шарів NAND. SSD Micron 2500 є першим у світі клієнтським твердотільним накопичувачем, в якому інтегровано 200+ шарів QLC NAND.



«Компанія Micron продовжує лідирувати та впроваджувати інновації на ринку твердотільних накопичувачів, оскільки галузь переходить на системи зберігання даних на основі QLC, - зазначив Прасад Аллурі (Prasad Alluri), віце-президент і генеральний менеджер підрозділу клієнтських систем зберігання даних компанії Micron. - Ми очікуємо, що твердотільний накопичувач 2500 SSD ще більше прискорить впровадження QLC в ПК, оскільки він забезпечує користувацький досвід світового класу та ціннісні пропозиції».



Виробник зазначає, що SSD Micron 2500 відкриває нові горизонти як перший у світі твердотільний накопичувач QLC, який наближається до теоретичного ліміту продуктивності PCIe Gen 4, забезпечуючи швидкість послідовного читання до 7,1 ГБ/с. Вони перевершують твердотільні накопичувачі NAND на базі TLC і QLC у своєму ціновому сегменті, а їхня продуктивність вища, ніж у конкурентів, зазначає компанія.



Підвищенню продуктивності твердотільного накопичувача Micron 2500 сприяє функція прискореного кешування, яка забезпечує найшвидшу швидкість читання і запису в більшості додатків. Виробник забезпечує високу надійність твердотільного накопичувача при записі. Навіть найменший за ємністю SSD Micron 2500 ємністю 512 ГБ здатен підтримувати тринадцять завантажень фільмів у форматі 4K на день, щодня протягом трьох років.



SSD Micron 2500 доступні у форм-факторах 22 x 30 мм, 22 x 42 мм і 22 x 80 мм, ємністю від 512 ГБ до 2 ТБ. Зокрема, є компактний варіант 22 x 30 мм ємністю 2 ТБ, який ідеально підходить для портативних ігрових пристроїв. Односторонній дизайн цих твердотільних накопичувачів дає OEM-виробникам більше можливостей для інтеграції в системи, починаючи від ультратонких пристроїв і закінчуючи робочими станціями.

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