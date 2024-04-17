Світовий ринок смартфонів починає 2024 рік з 11% зростання в 1 кварталі

17 апреля 2024 г., 11:25

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Згідно з останнім дослідженням Canalys, у першому кварталі 2024 р. світові поставки смартфонів зросли на 11% у річному обчисленні, оскільки споживчий попит набрав обертів разом із глобальним макроекономічним відновленням.



Samsung повернула собі перше місце з часткою 20%, завдяки позитивним настроям від впровадження Galaxy AI.



Apple посіла друге місце з часткою ринку 16%, але зіткнулася з несприятливими умовами на стратегічних ринках.



Xiaomi на третьому місці з часткою ринку 14%, оскільки її драйвер продажів, нещодавно запущений Redmi A3, набрав обертів.



TRANSSION на четвертому місці з часткою 10%, а OPPO замкнула п’ятірку лідерів з 8%.



«Світовий ринок смартфонів розпочав рік на позитивній ноті, продемонструвавши значне покращення порівняно з аналогічним періодом минулого року, - зазначає аналітик Canalys Ле Сюань Чів (Le Xuan Chiew). - Перший квартал 2023 року був складним через мляву економіку та інфляційний тиск. Але зі стабілізацією економіки, запуском нових продуктів і активними рекламними зусиллями ринок відновився, пропонуючи виробникам смартфонів чудову можливість відновити зростання. Вендори використовують нові можливості, просуваючи преміальні пропозиції, які виділяють їх серед інших, такі як передові функції та сервіси штучного інтелекту у флагманських продуктах, а також використовуючи екосистемні продуктові стратегії. Уся увага прикута до компанії Apple у 2024 році, яка з великою ймовірністю зробить заяву про АІ, що надасть бренду можливості для просування своїх преміальних пропозицій і пожвавить інновації у всій екосистемі».



«Ринок все більше поляризується за ціною, - додав Чів. - Сегмент початкового рівня насичений новими пропозиціями від Xiaomi та TRANSSION. Тим часом vivo, OPPO і Samsung прагнуть завоювати більшу частку преміум-ринку, інвестуючи значні кошти в маркетинг і вивчаючи нові шляхи для зростання. Послідовно просуваючи Galaxy AI, Samsung успішно збільшила продажі своїх смартфонів серії S24, які перевершили показники попередника. Заглядаючи в майбутнє, вендори нарощують інвестиції в регіони, що розвиваються, такі як Латинська Америка та Південно-Східна Азія. Ці ринки можуть похвалитися процвітаючим середнім класом, де рівень проникнення смартфонів продовжує зростати порівняно з насиченими ринками, а також зростаючими уподобаннями до моделей високого класу».



«Незважаючи на оптимістичну ситуацію на ринку, дуже важливо, щоб виробники смартфонів уважно стежили за рівнем запасів, - підкреслив аналітик Canalys Research Лукас Чжонг (Lucas Zhong). - В умовах нестабільної глобальної ситуації виробники проявляють обережність в управлінні запасами, щоб зменшити ризик надлишкової пропозиції та забезпечити фінансову стабільність. Очікуючи невелику корекцію запасів у другому кварталі 2024 року, канал прагне переварити агресивні поставки минулих кварталів, звільнивши місце для нових запусків пізніше в цьому році, щоб забезпечити більш стійке довгострокове зростання».

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