Alphabet наростила квартальний виторг на 14% до 84,74 млрд дол.

25 июля 2024 г., 9:35

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Alphabet, материнська компанія Google, оголосила результати за другий квартал і перевершила прогнози по виручці і прибутку завдяки зростанню продажів цифрової реклами і значному попиту на хмарні сервіси. Але при цьому було відзначено, що капітальні витрати залишаться високими протягом року.

Активне впровадження технології генеративного штучного інтелекту стимулювало розвиток хмарного бізнесу.

Продажі реклами, основне джерело доходу Alphabet, зросли на 11% до 64,6 мільярда доларів.

Чистий прибуток у кварталі, що закінчився 30 червня, зріс на 28,6% до 23,6 мільярда доларів, що перевищило середню оцінку аналітиків в 22,9 мільярда доларів.

Реакція інвесторів була неоднозначною: акції спочатку зросли приблизно на 2%, а потім впали на такий самий відсоток. Цього року цей показник зріс більш ніж на 30%, випередивши зростання на 20% технологічного індексу Nasdaq Composite Index.

Загальна виручка компанії зросла на 14% до 84,74 мільярда доларів, порівняно з консенсус-прогнозом аналітиків у 84,19 мільярда доларів, згідно з даними LSEG.

Продажі реклами в підрозділі YouTube зросли на 13% до 8,67 мільярда доларів.

Доходи від послуг хмарних обчислень, які є важливим барометром стану корпоративних витрат на технології, зросли на 28,8% до 10,35 мільярда доларів. Аналітики очікували 10,16 мільярда доларів.

У другому кварталі Alphabet повідомила про капітальні витрати в розмірі 13 млрд дол.

У січні-березні капітальні витрати компанії підскочили на 91% до 12 мільярдів доларів, що навіть налякало інвесторів.

Як і її конкуренти, Alphabet поспішає впроваджувати пропозиції зі штучного інтелекту, оскільки інвестори продовжують вкладати мільярди в цю технологію.

Пошукові запити зі штучним інтелектом будуть розгорнуті в більшій кількості країн, заявив генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї (Sundar Pichai) під час телефонної розмови з інвесторами у вівторок. "Ви побачите, як ми будемо розширювати варіанти її використання".

Як повідомляє Reuters, Пічаї, не вказуючи термінів, сказав, що продукти АІ незабаром можуть приносити дохід, а не просто допомагати компаніям за рахунок скорочення витрат і підвищення ефективності.

Продажі так званих "інших ставок" компанії з Маунтін-В'ю, включаючи експериментальні проекти та підрозділ безпілотних автомобілів Waymo, зросли на 28% до 365 мільйонів доларів.

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