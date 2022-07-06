6 июля 2022 г., 8:15

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Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, на “Армію дронів” вже зібрано майже 200 млн грн.



Тільки за перший день на рахунок ЗСУ надійшло понад 84,6 млн грн.



Понад 100 мільйонів гривень передав на “Армію дронів” український та британський підприємець у сфері ІТ та космічних технологій Максим Поляков.



Також отримано підтвердження від Київської школи економіки та її американських партнерів про підтримку “Армії дронів” - перераховано ще 57 млн грн.



А на перші 64 мільйони гривень, які українці зібрали через благодійну банку в Monobank, вже купуються для ЗСУ два безпілотних комплекси Warmate.



"Я також дякую кожному, хто надсилає нам свій дрон! Те, що українці і люди по всьому світу так підтримують ЗСУ, — дуже важливо. І повірте, кожному дрону ми радіємо. Кожен відмічаємо! Не зупиняйтеся!", заявив Михайло Федоров



Відправити донат чи задронатити власний дрон можна всього за декілька кліків тут.



Також міністр цифрової трансформації звітував, що зібрано 76,8 млн дол. за 2 місяці роботи UNITED24.



За цей час отримали внески з 90 країн світу. Найбільша кількість донатів надійшла з США, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії та України.



Країни-донори самостійно обирають напрям допомоги Україні. Наприклад, пріоритетним для США стала оборона та розмінування України, для Німеччини – медична допомога. Також значна частина коштів надходить на відбудову нашої країни.



Щотижня публікуеться публічний звіт про витрачені кошти.

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