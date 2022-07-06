IDC: витрати на хмарну інфраструктуру у 2022 р. зростуть на 22% до 90,2 млрд дол.

6 июля 2022 г., 9:45

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За даними IDC витрати на продукти обчислювальної інфраструктури та систем зберігання даних для хмарних розгортань, включаючи виділені та спільні середовища, зросли в І кв. на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 18,3 млрд дол.



Як повідомляється, це зростання є продовженням серії значних річних збільшень витрат на інфраструктурні продукти як постачальниками послуг, так і підприємствами, попри обмежене постачання деяких системних компонентів і збої в логістиці.



Інвестиції в нехмарну інфраструктуру зросли на 9,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 1 кварталі 22 р. до 14,8 млрд дол., продовжуючи смугу зростання цього сегмента в п’ятому кварталі.



Витрати на спільну хмарну інфраструктуру досягли 12,5 млрд дол. у кварталі, збільшившись на 15,7% у річному вимірі. IDC очікує, що у 2022 році вперше спостерігатиметься високий попит на спільну хмарну інфраструктуру, а витрати вперше перевищать показники на нехмарну інфраструктуру. Витрати на виділену хмарну інфраструктуру зросли на 20,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 1 кварталі 22 р. до 5,9 млрд дол. Із загальної виділеної хмарної інфраструктури 47,8% було розгорнуто на території клієнта.



IDC прогнозує, що за весь теперішній рік витрати на хмарну інфраструктуру зростуть на 22% у порівнянні з 2021 роком до 90,2 млрд дол. – це найвищий річний темп зростання з 2018 року. Тоді як витрати на нехмарну інфраструктуру зростуть лише на 1,8% до 60,7 млрд дол. Підвищений прогноз для обох сегментів частково зумовлений інфляційним тиском і очікуванням підвищення цін на системи протягом 2022 року, а також покращенням ланцюжка поставок у другій половині року. Очікується, що спільна хмарна інфраструктура зросте на 24,3% до 63,9 млрд дол. за весь рік. Прогнозується, що витрати на виділену хмарну інфраструктуру за весь рік зростуть на 16,8% до 26,3 млрд дол.



У першому кварталі нинішнього року група постачальників послуг витратила 18,3 млрд дол. на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання, що на 14,5% більше, ніж у першому кварталі 2011 року. Ці витрати склали 55,3% від загальних витрат у сегменту. Витрати постачальників послуг зросли на 12,9% за рік, що є найвищим показником за чотирнадцять кварталів. IDC очікує, що ці витрати досягнуть 89,1 млрд дол. у 2022 році, тобто на 18,7% більше ніж рік тому.



На регіональному рівні витрати на хмарну інфраструктуру в І кв. 22 зросли в більшості регіонів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І знову Азіатсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Японії та Китаю) (APeJC) зріс найбільше - на 50,1% за рік. Японія, Близький Схід і Африка, Китай і Сполучені Штати спостерігали двозначне зростання витрат. Західна Європа зросла лише на 6,4%, а зростання в Канаді сповільнилося до 1,2%. Показники у Центральній та Східній Європі, яка постраждала від війни в Україні, скоротилася на 10,3%, тоді як у Латинській Америці - на 11,3%. Очікується, що у 2022 році витрати на хмарну інфраструктуру в більшості регіонів будуть рости, причому чотири регіони, APeJC, Китай, США та Західна Європа, очікують щорічного зростання в діапазоні 20-25%. Вплив війни продовжить негативно впливати на витрати в Центральній і Східній Європі, які, як очікується, скоротяться на 54,6% у 2022 році.



У довгостроковій перспективі IDC очікує, що витрати на хмарну інфраструктуру матимуть загальний річний темп зростання (CAGR) на 14,5% протягом прогнозованого періоду 2021-2026 рр., досягнувши 145,2 млрд дол. через чотири роки. Це становитиме 69,7% загальних витрат на інфраструктуру обчислень і зберігання даних. Спільна хмарна інфраструктура становитиме 72,6% від загального обсягу хмар, зростаючи на 15,4% CAGR. Витрати на спеціалізовану хмарну інфраструктуру зростуть із середньорічним зростанням на 12,1%. Витрати на нехмарну інфраструктуру зростуть на 1,2% CAGR до 63,1 млрд дол. у 2026 році. Очікується, що витрати постачальників хмарних послуг на інфраструктуру зростуть на 13,4% і досягнуть 140,8 млрд дол. у тому ж році.

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