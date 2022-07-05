Чатбот «Дія» у месенджері Viber щодня запускають 295 тис. користувачів

5 июля 2022 г., 17:15

У рамках «Міжнародної конференції з питань відновлення України» у Лугано (Швейцарія) віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся із СЕО Viber Хіросі Мікітані.

Як повідомив Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook, 98% українських смартфонів у переліку застосунків мають Viber. Щодня чатбот «Дія» у месенджері запускають 295 тис. користувачів. Крім того, додаток безоплатно розсилає по всій українській базі новини з соціальної сфери. Наприклад, щодо популярної послуги «єПідтримка».

Крім того, CEO Viber Хіросі Мікітані ще на початку повномасштабної агресії спрямував 8,7 млн дол. на допомогу Україні.

Під час зустрічі обговорювалися нові проєкти, які компанія хотіла б реалізувати в Україні, – платежі через вайбер, супутниковий інтернет та запуск мобільного оператора від Rakuten в Україні.

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