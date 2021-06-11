МУК становится дистрибутором решений Jabra

11 июня 2021 г., 13:25

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Группа компаний МУК и компания Jabra, один из лидеров в разработке аудио- и видеорешений, объявили о начале партнерства на территории Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.



Как отмечается, Jabra более 150 лет работает на рынке профессионального звукового оборудования. Компании удалось объединить специалистов в области потребительского, профессионального и медицинского звукового оборудования, что позволяет создавать уникальную продукцию, ставшую популярной у заказчиков по всему миру. Портфель Jabra включает в себя гарнитуры, спикерфоны и интеллектуальные видеокамеры для контактных центров, офисов и совместной работы в виртуальных пространствах. Продукты Jabra работают прямо «из коробки» и совместимы с различными телефонами и платформами.



Группа компаний МУК обеспечит наличие складских запасов продукции Jabra для партнеров и заказчиков во всех странах, на которые распространяется сотрудничество, надежные финансовые условия, логистическую, проектную и маркетинговую поддержку.

«Бизнес Jabra вырос в несколько раз в 2020 году, и мы ощущаем острую потребность в расширении нашего канала дистрибуторов, чтобы обеспечить полноценную поддержку существующим и новым партнерам. Мы также видим необходимость в расширении не только канала IT-партнеров, но и AV-канала, поскольку Jabra два года назад взяла стратегический курс на создание интеллектуальных видеорешений помимо давно занявших лидирующие позиции аудиорешений. Сейчас подходящее время для усиления наших позиций на стремительно развивающихся рынках СНГ, в Украине и Грузии, и расширении границ профессионального сообщества Jabra, которое помогает миру звучать и выглядеть ярче. Мы всегда работали с сильными игроками в IT-индустрии, группа компаний МУК – один из таких игроков. Решение о сотрудничестве стало очевидным для обеих компаний в 2021 году и было принято в короткие сроки. Впереди у нас интересный путь», отметила Галина Карлсон, региональный директор Jabra в России, Украине, СНГ и Грузии.

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