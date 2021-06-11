Создана "живая" электросистема, которая получает энергию из окружающей среды

11 июня 2021 г., 14:45

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Электронная микросистема, сконструированная в Массачусетском университете Амхерста (UMass), действует подобно самодостаточному живому организму: она обрабатывает сверхслабые электрические сигналы и самостоятельно генерирует питание из атмосферной влаги. Новаторское исследование было опубликовано 7 июня в журнале Nature Communications.

Два ключевых компонента «самоподдерживающейся интеллектуальной микросистемы» сделаны из белковых нанопроволок, «экологичного» электронного материала, который возобновляемым способом производится из микробов без образования «электронных отходов».

Первый компонент, это генератор электроэнергии из атмосферной влаги, Air-Gen, о создании которого на основе геобактерий та же исследовательская группа — под управлением Цзюнь Яо (Jun Yao), доцента кафедр электро- и компьютерной техники и биомедицинской инженерии UMass — рапортовала в журнале Nature в 2020 г. Это устройство непрерывно производит электричество почти во всех средах на Земле.

Второй компонент был представлен также в 2020 году, в журнале Nature Communications. Лаборатория Яо показала, что белковые нанопровода можно использовать для создания мемристоров. Эти устройства могут имитировать функционирование мозга и работать со электросигналами, своей сверхнизкой амплитудой соответствующих сигналам биологических систем.

«Теперь мы соединяем их вместе, — сказал Яо о новой разработке. — Мы создаем микросистемы, в которых электричество от Air-Gen используется для управления датчиками и схемами, построенными из мемристоров на основе белковых нанопроводов. Теперь электронная микросистема может получать энергию из окружающей среды для поддержки измерений и вычислений без потребности во внешнем источнике энергии. Она обладает полной энергетической самостоятельностью и интеллектом, то есть той же автономией, что свойственна живому организму».

«Группа из UMass продемонстрировала использование искусственных нейронов в вычислениях. Особенно интересно то, что мемристоры из белковых нанопроводов показывают стабильность в водной среде и поддаются дальнейшей функционализации, обещающей не только повысить их стабильность, но и расширить их полезность для сенсоров и новых средств связи, важных для армии», — заявила Альбена Иванишевич (Albena Ivanisevic), менеджер биотронной программы Команды развития боевых возможностей армии США (CCDC), финансировавшей данную работу.

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