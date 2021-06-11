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Новые функции Cisco Webex нацелены на проведение гибридных мероприятий

11 июня 2021 г., 12:45
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Новые функции Cisco Webex нацелены на проведение гибридных мероприятий

Компания Cisco представила Webex Suite с новшествами, которые должны послужить фундаментом для гибридной работы и различных мероприятий.

По прогнозам Cisco, 98% совещаний будут включать как минимум одного удаленного участника. Новые требования, предъявляемые к гибридным событиям и гибридному персоналу, потребуют расширения инвестиций, которые не должны ограничиваться оснащением традиционной переговорной комнаты.

«Подразделение Cisco, занимающееся технологиями для совместной работы, очень много значит для наших заказчиков, — сказал Чак Роббинс (Chuck Robbins), генеральный директор Cisco. — С учетом всех дополнений и расширений, которых с сентября насчитывается более 800, мы реально сделали самое всеобъемлющее решение для проведения совещаний и мероприятий, звонков и обмена сообщениями, которое станет фундаментом будущего гибридной трудовой сферы».

Новые функции Cisco Webex нацелены на проведение гибридных мероприятий

Как уверяет производитель, новый Webex Suite — комплекс, предназначенный для гибридной работы и объединяющий в одном решении функциональность совещаний, вызовов, сообщений, опросов и мероприятий. При этом его цена может быть на 40% меньше суммарной стоимости отдельных составляющих.

На основе применяемых в Webex передовых функций шумоподавления и улучшения качества речи пользователям предлагается новая возможность оптимизации речи для удаленных и общих рабочих пространств. Функция My Voice Only (только мой голос) устранит фоновый шум, в том числе разговоры, и выделит речь основного оратора. My Voice Only будет глобально доступна в августе 2021 г.

Анонсированная ранее функциональность People Focus будет реализована в Webex в 2021 г. С помощью машинного обучения и искусственного интеллекта People Focus скадрирует участников, находящихся в разных местах переговорной комнаты, и даст возможность дистанционным участникам почувствовать большую вовлеченность, при этом все смогут наблюдать за жестами и выражением лица друг друга.

Новые функции Cisco Webex нацелены на проведение гибридных мероприятий

Отмечается, что функциональность предотвращения потери данных Webex, которая автоматически блокирует отправку сообщений с конфиденциальной информацией. Ранее пользователям приходилось самим редактировать или удалять такой контент после отправки. Пользователи Webex также получат выгоду от дополнительных опций шифрования, включая усиленное сквозное шифрование и сквозную верификацию личности. Другими словами, клиентам не придется выбирать между удобством использования и безопасностью — они получают и то, и другое.

Компания уверена, что в грядущую эру гибридных событий необходима комлексная платформа организации и проведения мероприятий необходима. В полном масштабе вся функциональность организации и проведения мероприятий будет доступна после завершения сделки по приобретению компании Socio.

Новые функции Cisco Webex нацелены на проведение гибридных мероприятий

Появятся дополнительные средства взаимодействия с аудиторией. Опросы общественного мнения, викторины, вопросы и ответы на платформе Slido — решение управления взаимодействием с аудиторией, которое будет интегрировано во все инструменты совместной работы. Опросы общественного мнения сейчас доступны в совещаниях (Meetings), вскоре они будут реализованы и для мероприятий (Events).

Компания представила Webex Desk — мощное настольное универсальное устройство, которое можно будет использовать дома и в офисе. Современное сенсорное взаимодействие обеспечивается с помощью операционной системы RoomOS, которая объединяет рабочие процессы, минимизируя переключения между контекстами, а платформа Webex Assistant Skills открывает безграничные возможности расширений с голосовым управлением для интеграции элементов управления, контента и приложений с устройствами Webex Devices.

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