OpenAI запускає ChatGPT Enterprise

29 августа 2023 г., 9:35

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У понеділок OpenAI оголосила свій найбільший продуктовий анонс з моменту дебюту ChatGPT.



Компанія запускає ChatGPT Enterprise - бізнес-версію чат-бота зі штучним інтелектом.



Як повідомив операційний директор OpenAI Бред Лайткап (Brad Lightcap) в інтерв’ю телеканалу CNBC, продукт розроблявся «менше ніж рік», і в його створенні брали участь понад 20 компаній різного розміру та галузей.



ChatGPT Enterprise включає в себе доступ до GPT-4 без обмежень використання, продуктивність, яка вдвічі вища, ніж у попередніх версіях, і кредити API.



Лайткэп зазначив, що ціна не буде публічно оголошена і що «вона буде залежати від особливостей використання та розміру кожної компанії». Серед бета-користувачів були Block, Canva та The Estée Lauder Cos.



Через два місяці після запуску ChatGPT у листопаді, кількість активних користувачів перевищила 100 мільйонів щомісяця, побивши рекорд найбільш швидкозростаючого споживчого додатку в історії.



Понад 80% компаній зі списку Fortune 500 мають команди, які активно використовують ChatGPT, за даними OpenAI.



Одна з ключових відмінностей між ChatGPT Enterprise і версією, орієнтованою на споживачів: перша дозволяє клієнтам вводити дані компанії для навчання і налаштування системи у для своїх галузей і випадків використання. OpenAI також планує запровадити ще один рівень використання, який називається ChatGPT Business, для менших команд, але ще не анонсовані ніякі часові рамки.



Лайткап сказав CNBC, що запуск спочатку корпоративної версії і очікування бізнес-рівня «дає трохи більше можливостей взаємодіяти з командами на практиці і зрозуміти, як виглядає процес розгортання, перш ніж ми повністю відкриємо його».



У своєму блозі OpenAI зазначила, що «ми не тренуємося на ваших бізнес-даних або розмовах, і наші моделі не вчаться на вашому використанні». Додавши, що дані розмов клієнтів будуть зашифровані як під час передачі, так і в стані використання. Однак компанія реєструє сукупні дані про те, як використовується інструмент, включаючи метадані про продуктивність та інше, що є відносно стандартним, зазначив Лайткап.



OpenAI планує підключити «якомога більше підприємств протягом наступних кількох тижнів», згідно з повідомленням в блозі компанії.

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