Представлено першу в галузі антену Wi-Fi для роз'єму RJ45

14 октября 2024 г., 16:35

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Компанія Taoglas представила AntJack - високоефективну антену Wi-Fi, що встановлюється на стандартний роз'єм RJ45 Ethernet. Модель FXM100 може бути встановлена на Taoglas TMJG4926HENL або на будь-який стандартний роз'єм RJ45 1×1 для створення рішення "2 в 1", надаючи розробникам можливості економії місця і гнучкості компонування для поліпшення покриття бездротової мережі в діапазонах 2,4 ГГц, 5,8 ГГц і 7,1 ГГц.



Під час встановлення антени на гніздо її видаляють із друкованої плати, звільняючи цінну площу, а гніздо використовують як заземлювальну площину антени для забезпечення найкращої продуктивності бездротового зв'язку. Всеспрямована дипольна антена FXM100 підтримує Bluetooth, Wi-Fi 6 / 6E і Wi-Fi 7 і може використовуватися в промисловій робототехніці, тестових і вимірювальних системах.



AntJack також підходить для складних MIMO-конструкцій, де розташування і позиціювання антени має вирішальне значення, особливо коли простір обмежений у конфігураціях 4×4 або 8×8 MIMO. На додачу до обмежень на розміщення, розробники часто змушені працювати в безпосередній близькості до металу, який спричиняє перешкоди та спотворення сигналу.



«Антена Wi-Fi FXM100 є чудовим прикладом нашого прагнення до інновацій та розв'язання складних завдань, як-от проєктування антен для металевих поверхонь і незручних компонувань», - каже Олів'є Робін (Olivier Robin), головний операційний директор Taoglas. «Наші антени забезпечують клієнтам кращу продуктивність і більшу гнучкість, спрощуючи додавання бездротових технологій в їхні пристрої».



Ключові особливості та переваги містять:



Широкосмугове покриття - чудова ефективність антени в діапазонах 2,4 ГГц, 5,8 ГГц і 7,1 ГГц.



Малий формфактор - антена розміром 26,6×15,6×13,1 мм з кабелем, що налаштовується, і роз'ємом.



Простий монтаж «відклеїти й приклеїти» - виготовлена з гнучкого матеріалу друкованої плати з клейкою провідною піною.



FXM100 вже доступна для придбання у компанії Taoglas та її дистриб'юторів. Хоча FXM100 продається як окрема антена Wi-Fi, її можна придбати разом із магнітними роз'ємами Taoglas і кабелями Ethernet для оптимізації вартості матеріалів (BOM). Крім того, антена може бути адаптована під будь-який розмір роз'єму RJ45 (1×2, 2×2, MxN). Можлива також подальша індивідуалізація.

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