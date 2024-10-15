Платформа відеоаналізу поля бою Vezha інтегрована у систему DELTA

15 октября 2024 г., 8:25

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Платформа відеоаналізу поля бою Vezha, яка передає трансляції з дронів у реальному часі та забезпечує ефективне ураження ворога, стала доступна у бойовій системі DELTA.

Як зазначається, це підвищить оперативність і точність операцій завдяки кращій взаємодії та обміну даними між екіпажами дронів, артилерією та командними пунктами.

Підкреслюється, що Vezha надає українським військовим технологічну перевагу, та усуває залежність від інших сервісів. Натомість ворог й досі використовує сторонні відеоплатформи, які часто блокуються їхніми розробниками або російською владою.

«Завдяки Vezha військові аналізують відео з сотень БпЛА, виявляють та класифікують понад 4000 об’єктів розвідки щодня. Голосове спілкування, спільне дешифрування відеоматеріалів та моніторинг ефективності підрозділів дронів дозволяють нашим бійцям діяти швидко та завдавати значних втрат противнику», - прокоментувала інтеграцію заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Модуль Vezha доповнив екосистему продуктів DELTA. Автентифікація через бойову систему гарантує безпечний обмін даними та захист від несанкціонованого доступу до трансляцій.

Нова версія мобільного застосунку Vezha інтегрована з модулем планування застосування БпАК Mission Control та дозволяє уникати конфлікту частот FPV-дронів. Цей застосунок розповсюджується виключно через MDM (Mobile Device Management) — військовий аналог App Store чи Play Маркет.

Vezha стала частиною DELTA завдяки співпраці кількох команд. Спочатку 411 окремий батальйон «Яструби» у складі Сил територіальної оборони створив платформу для власних потреб. Згодом Центр інновацій Міністерства оборони долучився до створення єдиної платформи відеоаналізу на базі DELTA, а команди стримінгових платформ Tube і Raven надали свій досвід і напрацювання.

Центр масштабування технологічних рішень створив ядро стримінгу, пристосувавши його до польових умов. Це значно пришвидшило розробку та впровадження Vezha в DELTA.

Наразі об’єднана команда продовжує розширювати можливості стримінгу, щоб підтримувати тисячі одночасних трансляцій з різних типів дронів та камер. Також удосконалюється штучний інтелект платформи Avengers для автоматизованого виявлення на відео ворога в складних умовах, як-от маскування чи густий ліс.

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