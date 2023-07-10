iLand безплатно допоможе українським школам впровадити систему керування мобільними пристроями

10 июля 2023 г., 17:35

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Компанія iLand анонсує ініціативу з безплатної допомоги у впровадженні Apple-сумісної MDM-системи Mosyle School для всіх українських державних та приватних навчальних закладів. Технологія може слугувати потужним засобом підтримки якості та доступності освіти в найважчі часи.

Mosyle School – це передова система управління мобільними пристроями (MDM), яка вже допомогла тисячам шкіл у всьому світі оптимізувати використання технологій у навчальному процесі. Вона дозволяє адміністраторам та вчителям ефективно керувати технологіями в класі, покращуючи безпеку та продуктивність навчання. Базова ліцензія безкоштовна на необмежену кількість пристроїв.

Команда iLand готова допомогти навчальним закладам впровадити Mosyle School, навчити вчителів та адміністраторів користуватися системою, а також надати необхідну підтримку в процесі використання. Якщо в школі немає системного адміністратора, спеціалісти компанії можуть взяти на аутсорсинг налаштування та керування технікою Apple.

Фахівці iLand мають досвід керування тисячами планшетів та комп’ютерів Apple і здатні допомогти навчальному закладу швидше опанувати управління парком техніки та прискорити відповідні процеси (встановлення програм, оновлення систем, зміна користувача, скидання паролів) і зменшити витрати часу і грошей.

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