Квартальный оборот Siemens по направлению «Цифровое производство» вырос на 14% до 4 млрд евро

12 мая 2021 г., 11:05

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Siemens AG представила финансовые показатели за II квартал.



Как отмечается, несмотря на сохранение непростой макроэкономической обстановки на фоне пандемии COVID-19, а также негативного влияния курса валют, компании удалось сохранить позитивные тенденции развития по всем бизнес-направлениям. С учетом этих результатов Siemens вновь увеличила прогнозные показатели на 2021 финансовый год: теперь концерн ожидает рост оборота на 9-11% на сопоставимой основе (ранее – 4-9%) и чистую прибыль в размере 5,7-6,2 млрд евро (ранее – 5,0-5,5 млрд евро).



«Судя по впечатляющим показателям, по новым заказам и по обороту во II кв., компания пользуется доверием заказчиков. Мы поддерживаем клиентов в цифровой трансформации, что позволяет их бизнесам быть быстрее, эффективнее и устойчивее, – прокомментировал ситуацию президент и председатель правления Siemens Роланд Буш. – Я очень рад отличным результатам по всем бизнес-направлениям, а также росту прибыли, несмотря на по-прежнему непростую ситуацию. Хочу поблагодарить всех сотрудников «Siemens» из всех регионов за преданность делу и приверженность курсу на рост».



«Второй квартал в очередной раз подтвердил возможности «Siemens» с точки зрения производительности и надежности, особенно с учетом сложной ситуации, повлиявшей на все ключевые финансовые показатели. В частности, нашему росту способствовали продажи решений для автопрома, машиностроения, наших программных продуктов, а также укрепление позиций в Китае. Помимо обнадеживающего роста маржи в промышленных бизнес-направлениях, также окупилось успешное управление портфолио», – отметил главный коммерческий директор Siemens AG Ральф П. Томас.



Siemens существенно повысила показатель оборота в II кв. 2021 ф.г. на 9% до 14,7 млрд евро на сопоставимой основе на фоне роста во всех четырех промышленных бизнес-направлениях. Объем заказов вырос на 11% по сравнению с прошлым годом и составил 15,9 млрд евро. Лучшие результаты здесь продемонстрировали Siemens Healthineers и управление «Интеллектуальная инфраструктура» – каждое из подразделений достигло впечатляющих двузначных отметок. Компания также показала стабильный результат по соотношению новых и выполненных заказов – 1,08.



Скорректированный показатель EBITA промышленных бизнес-направлений значительно возрос (на 31%) и составил 2,1 млрд евро. Ранее он находился на уровне 15,1% (12,1% в I кв. 2020 ф.г.).



Чистая прибыль выросла более чем втрое по сравнению со II кв. 2020 ф.г. (697 млн евро) и составила 2,4 млрд евро.



Во II кв. 2021 ф.г. Siemens вновь значительно повысила показатель свободного денежного потока до 1,2 млрд евро (134 млн евро во II кв. 2020 ф.г.).



Оборот управления «Цифровое производство» вырос на 14% на сопоставимой основе до 4 млрд евро, при этом максимальные показатели были зарегистрированы в бизнес-направлениях с коротким циклом. Это преимущественно объясняется восстановлением позиций в автопроме и машиностроении. Объем заказов вырос на 8% до 4,3 млрд евро на сопоставимой основе. Во II кв. 2021 ф.г. скорректированный показатель EBITA подскочил на 39% и составил 811 млн евро. Этот рост в основном обусловлен высокими показателями бизнеса, отвечающего за ПО для автоматизации проектирования электронных устройств (EDA), а также бизнес-направлений с коротким циклом. Скорректированная маржа EBITA составила 20,1%, существенно превысив показатель за II кв. 2020 ф.г. (15,9%).



Объем заказов в управлении «Интеллектуальная инфраструктура» вырос на 10% до 4 млрд. евро на сопоставимой основе. Этой динамике способствовали все области бизнеса, однако максимальный рост был зафиксирован по направлениям систем, ПО и продуктового бизнеса. Оборот увеличился на 6% на сопоставимой основе и составил 3,6 млрд евро. Скорректированный показатель EBITA увеличился более чем вдвое до 390 млн евро по сравнению со II кв. 2020 ф.г. (185 млн евро). Эти показатели объясняются вкладом всех бизнес-направлений, а также сокращением затрат и максимальным использованием производственных мощностей. Скорректированная маржа EBITA выросла до 11,0% (5,2% во II кв. 2020 ф.г.).



В подразделении «Мобильность» оборот вырос на 3% до 2,3 млрд евро на сопоставимой основе, однако объем заказов снизился на 8% до 2,1 млрд евро. Этот спад объясняется прежде всего переносом заказов на второе полугодие. Тем не менее, скорректированный показатель и маржа EBITA (208 млн и 9,2% соответственно) остались на высоком уровне, сопоставимом с аналогичным периодом прошлого года.



Хотя Siemens ожидает сохранения сложной макроэкономической обстановки ввиду пандемии COVID-19, компания прогнозирует высокие показатели своих бизнес-направлений и во второй половине 2021 ф.г. Кроме того, компания получила существенную прибыль от операций с портфолио в первой половине финансового года. Таким образом, концерн вновь увеличил свои прогнозные показатели на текущий финансовый год.



Управление «Цифровое производство» ожидает рост оборота в размере 9-11% в 2021 ф.г. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прогноз по скорректированной марже EBITA вырос на 1% и оценивается в 20-21%.



«Интеллектуальная инфраструктура» прогнозирует сопоставимый рост оборота в 5-7% в 2021 ф.г. Ожидания по скорректированной марже EBITA составят 11-12% – на 0,5% выше, чем раньше.



«Мобильность» по-прежнему прогнозирует рост оборота на 4-6% и скорректированной маржи EBITA на 9,5-10,5% в 2021 ф.г.



С учетом уже достигнутого в первой половине 2021 ф.г. и вышеописанных показателей Siemens было принято решение увеличить прогноз по чистой прибыли до 5,7-6,2 млрд евро, что существенно выше предыдущего показателя (5,0-5,5 млрд евро).

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