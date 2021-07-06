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Монитор Lenovo Legion Y25g-30 обеспечивает частоту обновления 360 Гц

6 июля 2021 г., 16:55
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Монитор Lenovo Legion Y25g-30 обеспечивает частоту обновления 360 Гц

Представленный Lenovo монитор Legion Y25g-30, по заявлению производителя, поддерживает самую высокую в мире частоту обновления экрана до 360 Гц. В нем обеспечивается повышенная плавность изображения и увеличена скорость отклика системы благодаря технологиям NVIDIA G-SYNC и NVIDIA Reflex.

Монитор Lenovo Legion Y25g-30 обеспечивает частоту обновления 360 Гц

В 24,5-дюймовом дисплее Lenovo Legion Y25g-30 реализована технология Eye Comfort для снижения нагрузки на глаза. Эргономичная подставка позволяет наклонять, поднимать и поворачивать дисплей для индивидуального пользовательского опыта и комфорта. Программный центр Lenovo Artery помогает быстро персонализировать настройки дисплея в соответствии с предпочтениями с помощью удобного интерфейса. Имеются и игровые инструменты Lenovo Artery, такие как прицел, таймер, частота кадров, управление освещением и настройка горячих клавиш.

Монитор Lenovo Legion Y25g-30 обеспечивает частоту обновления 360 Гц

Lenovo Legion Y25g-30 поддерживает экстремально высокую скорость отклика — 1 мс. Монитор с IPS-матрицей обеспечивает широкий угол обзора, точную цветопередачу и поддерживает 99% охвата цветового пространства sRGB. Максимальная яркость экрана достигает 400 нит, имеется также технология HDR. Пользователь может отрегулировать RGB-подсветку монитора, а качественный звук обеспечивают два встроенных динамика мощностью 3 Вт. А гарнитуру можно хранить на встроенном в монитор крючке.

О доступности монитора Lenovo Legion Y25g-30 в Украине сообщится дополнительно.

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